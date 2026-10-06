Cristiano destapa lo sucedido con su marcha de la selección portuguesa

En este sentido, afirmó que se elaboró "un breve documento", que el delantero validó "personalmente", para que lo leyese el seleccionador; entre esos puntos, Jorge Jesús debía decir 'me equivoqué al hacer calentar a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona para después no hacerle jugar; si fuese hoy no lo haría'. "La rueda de prensa fue como se vio: la postura no tenía nada que ver con nuestra reunión, oí expresiones y una agresividad que no merezco, una actitud de quiero, puedo y mando" que nunca me mostró en privado", reconoció.

"Era la segunda vez que faltaba a su palabra. Decidí abandonar la concentración sin esperar más mentiras. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre personas. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad. Además, en una conversación que mantuve con el presidente de la federación y el seleccionador la mañana de esa rueda de prensa reafirmé que si no me querían allí me lo dijesen. Bastaba con que fuesen sinceros conmigo. Lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo bonito y que nadie se enfadaría", manifestó.

"Lo recuerdo como si fuese hoy. Respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la selección. Nunca me entrometí en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador en mis casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que proponen. Respeto la decisión y cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no es ahí", confesó.

En otro orden de cosas, pidió "disculpas" a sus compañeros y a los aficionados. "La falta de palabra es algo que me duele. Sentí que, a partir de ahí, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché", dijo.

"La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso fue un agravante. Ya pedí disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias (...) Las reglas son las mismas para todos", advirtió.

¿Partido de despedida?

"He oído hablar mucho de partidos de despedida, de que tengo que tener una despedida digna y de que la federación quiere darme esa oportunidad. Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello. Pero cuando pienso en la selección pienso en competir. Fue en eso en lo que pensé el día que me dieron la noticia de la muerte de mi padre. Estaba en la concentración de la selección y decidí quedarme hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por mi país lo que jamás haría por ningún club", rememoró.

"Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando con mi club y con goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección. Esta es, creedme, la más pura de las verdades", concluyó.

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