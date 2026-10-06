Novak Djokovic alcanzó su título 102 y un invicto pleno en el Open de China

El tenista serbio Novak Djokovic mantuvo este martes su impoluta racha en el torneo de Pekín, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, y lo conquistó por séptima ocasión tras la retirada del australiano Alex de Miñaur con 7-6(3) y 0-1 en el marcador, para levantar su título 102.

El jugador de Belgrado, de 39 años, continúa invicto en la capital china donde atesora una racha de 34 victorias por ninguna derrota y donde volvió a sumar un nuevo éxito para su prolífico palmares que ya tiene 102 trofeos, uno menos que el suizo Roger Federer y siete menos que el estadounidense Jimmy Connors. Además, se convirtió en el primer tenista masculino de la Era Open en ganar un título del circuito en 21 temporadas consecutivas.

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Una alegría también para un 'Nole' que, pese a hacer final en Australia, llevaba una temporada un tanto negativa en cuanto a resultados, sobre todo tras un verano adverso, y que en Pekín ha recuperado su nivel y carácter dejando por el camino a rivales como el alemán Alexander Zverev y al ruso Daniil Medvedev.

En la final, tuvo una bonita batalla en el primer set con De Miñaur, con los saques imponiéndose y con pocas opciones para los restos, por lo que tuvo que decidir la 'muerte súbita', favorable al ganador de 24 'Grand Slams' por 7/3.