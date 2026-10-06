Novak Djokovic alcanzó su título 102 y un invicto pleno en el Open de China

El australiano pidió entonces atención médica por una molestia muscular y aunque ganó el primer juego de la segunda manga optó por retirarse del partido y permitir que Djokovic uniese este triunfo en Pekín a los logrados en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.
"Han pasado 11 años desde la última vez que jugué aquí. Siempre tengo grandes expectativas sobre mí mismo y siempre quiero visualizarme con el trofeo, especialmente aquí en Pekín, un lugar donde nunca he perdido, pero también era consciente de que la realidad es un poco diferente hoy en día", señaló Djokovic en declaraciones recogidas por la web de la ATP.
El balcánico confesó que el 2026 está siendo "todo un desafío". "He tenido muchos problemas físicos y de salud, y simplemente intentaba encontrar buenas sensaciones en la pista. Sé que si me siento bien y golpeo bien la pelota, puedo competir al más alto nivel. Esta semana ha sido una prueba de ello", advirtió.
Djokovic vivió "una sensación un tanto extraña" tras conseguir el título. "Quiero celebrar, porque he jugado una de las mejores semanas de los últimos años, pero él (De Miñaur) se retiró al principio del segundo set, así que no parece apropiado ponerse a saltar de alegría. Pero, en el fondo, estoy muy orgulloso de este logro", sentenció.
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