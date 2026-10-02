España e Inglaterra avanzan a los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027

España e Inglaterra dos de las selecciones más importantes, dieron otro paso importante en la Liga de Naciones 2026-2027, al avanzar a los cuartos de final del torneo.

Disputada la cuarta jornada, la campeona del mundo en su visita a Zagreb, derrotó este martes (1-2) a Croacia, con un doblete de Mikel Merino a los (61’ y 88’). Croacia se había puesto en ventaja al minuto 17, con gol de Iván Perisic.

El resultado le permitió a la Roja, terminar de primera e invicta de la Liga A3, con 12 puntos. No obstante, España sufrió más de la cuenta para darle vuelta al marcador.

Un gran segundo tiempo de la campeona del mundo fue suficiente para que España sumara su cuarta victoria en la Liga de Naciones.

Mikel Merino lideró la reacción española con un doblete, el tercero que consigue con la absoluta, dando la vuelta al gol inicial de Perisic.

Un triunfo, en el que también destacó la figura de Unai Simón, que supone para la 'Roja' la clasificación matemática a la ronda de cuartos de final, la undécima victoria seguida y elevar la cifra de partidos consecutivos sin perder a 43.

"Estoy muy contento por poder ayudar otra vez más al equipo. Un partido más en el que en empezar desde el banquillo hay que salir con la mejor actitud posible; aunque las cosas no te vayan a favor y estés un poco rabioso por no ser titular, hay que poner lo mejor de ti.

Todos los entraron aportaron su granito de arena. Esto es lo que es la selección, un equipo, una familia, y un día más se demuestra", expresó el autor de los dos goles de la victoria.

Por su parte, el centrocampista Marco Cucurella indicó que "fue un partido difícil, sabíamos que ellos iban a reaccionar; venían de dos partidos difíciles y jugaban en casa.

Lo más importante ha sido la reacción del equipo. También es un toque de atención, que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño. Al final, tres puntos más, clasificados y otro partido más sin perder".

Le puede interesar: Cristiano destapa lo sucedido con su marcha de la selección portuguesa

Rugen los Tres Leones

En el otro compromiso importante del día, el seleccionado de Inglaterra, actuando de local, derrotó 3-0 a la República Checa, con un doblete de su cañonero Harry Kane, quien anoto a los (40’ y 57’). El tercer tanto fue un autogol de Vladimir Coufal (27’).

Inglaterra terminó segunda, con 9 unidades y clasificada a la siguiente fase, mientras que Croacia jugará los playoffs de descenso de la Liga.

Le puede interesar: Colombia busca recuperar el rumbo ante Perú tras un flojo inicio de ciclo

Tras destrozar a Croacia a domicilio (0-7) en la anterior jornada, los 'Three Lions' regresaron a casa con el objetivo de asentarse en la segunda plaza del grupo en el último partido de la 'ventana', en el que el madridista Jude Bellingham volvió a ser titular y el azulgrana Anthony Gordon descansó.

Asimismo, Kane igualó récord del exjugador Peter Shilton con 125 internacionalidades con la selección, además de sumar 91 goles con los 'Three Lions'.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion