Me hubiera gustado que el fútbol fluyera más: Néstor Lorenzo

Con más dudas que certezas terminó la Selección Colombia su gira por Estados Unidos, donde disputó tres partidos en el segundo ciclo que inició el técnico Néstor Lorenzo, con miras a conformar el nuevo equipo que afrontará las eliminatorias al próximo Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.

En este periplo, Lorenzo no contó con algunos de los referentes, como Luis Díaz, Camilo Vargas, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Santiago Arias, Jhon Córdoba y Jorge Carrascal. Además, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se retiraron de la Selección.

En aras de buscar un recambio, el timonel de los colombianos convocó a varios de los mundialistas y a otro grupo de jugadores que tuvieron sus primeros minutos con la Selección absoluta, como Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Kevin Andrade, Royer Caicedo, Matías Orozco, Camilo Durán, Óscar Perea y Kevin Viveros, como parte del nuevo relevo generacional.

Los únicos que no tuvieron minutos en la gira fueron el defensor Royer Caicedo y el atacante Óscar Perea.

En sus tres primeros partidos de la primera fecha FIFA después del Mundial 2026, Colombia igualó ante México (1-1), perdió contra Paraguay (0-1) y le ganó a Perú (2-0), el martes, con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, quienes se bautizaron con la Selección de mayores al marcar los tantos del triunfo.

Ante los incas, la ‘Tricolor’ mostró durante los primeros 45 minutos un juego discreto, pasivo, lento y sin ideas, en el que Jhon Arias y Yaser Asprilla poco se conectaron para generar fútbol ofensivo.

Los dos jugadores reaccionaron en los últimos minutos, pero, realmente, Colombia fue un equipo tímido para ir al ataque. Andrés Gómez fue quien más intentó mover la defensa peruana.

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Debemos mejorar

En la etapa complementaria, Néstor Lorenzo hizo algunas modificaciones, por lo que Colombia mejoró ostensiblemente. Más allá de que el rival perdió un jugador por expulsión, la Selección fue más dinámica, jugó a profundidad y sorprendió con remates desde fuera del área, de donde llegaron los goles de la victoria.

Sin embargo, está lejos de ser la Selección que hizo una buena preparación mundialista y tuvo un buen desempeño en el Mundial.

Néstor Lorenzo tendrá que trabajar mucho en cada una de las líneas y dejar el miedo de poner a los nuevos, como Velásquez, Durán, Arcila y Rengifo, quienes, en los escasos minutos que disputaron, demostraron que están listos para darlo todo.

En su análisis de los tres juegos, explicó: “Dimos un paso adelante. La parte táctica la dejo de lado, más que nada porque eso es lo que más fácil se puede mejorar”.

Asimismo, recalcó: “Mantuvimos durante los tres partidos una estructura que les permitió a los jugadores nuevos adaptarse.

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Me hubiera gustado que el fútbol fluyera mucho más, sobre todo en los primeros partidos, y que termináramos mejor las jugadas. Contento con la actitud y lo que pasó en estos 15 días juntos. Con muchachos nuevos vemos que hay futuro y se puede construir”.

Acerca de si le gustó el proceso de los jóvenes o si esperaba algo más, Lorenzo consideró: “Tengo conclusiones inmediatas y conclusiones que vamos a ir sacando con el cuerpo técnico.

Pero el saldo es muy positivo porque incluso los jugadores que no jugaron los vimos de cerca y descubrimos el potencial que tienen para cuando se necesite”, subrayó Néstor Lorenzo.

La próxima cita de la ‘Tricolor’ será el 13 y 17 de noviembre, en la segunda fecha FIFA, cuando enfrentará a Chile. El primer juego será en Cali, en beneficio de los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 14 de agosto, y el segundo, en territorio austral.

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