Colombia e Israel restablecen su Tratado de Libre Comercio tras un año de tensiones diplomática

Colombia e Israel retomaron este martes 13 de octubre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que había sido objeto de una decisión de terminación por parte del Gobierno colombiano en 2025, en medio de las diferencias diplomáticas por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

La reactivación del acuerdo fue anunciada por el Ministerio de Exteriores de Israel, que presentó la medida como un avance para recuperar los vínculos comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, confirmó la decisión y destacó que la recuperación del tratado representa un paso para fortalecer las relaciones bilaterales. Según indicó en un comunicado, el restablecimiento del instrumento comercial busca impulsar nuevamente los lazos económicos entre los dos países.

El anuncio se produce después de las conversaciones sostenidas el 15 de julio en Washington entre Saar y Omar Bula Escobar, quien, según la información divulgada, fue designado para asumir la Cancillería colombiana. En esa reunión se establecieron las bases para avanzar en la recuperación del acuerdo comercial.

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¿Qué motivó la reactivación del TLC entre Colombia e Israel?

La decisión se da en medio de un cambio en las relaciones entre ambos gobiernos. Saar reconoció la disposición del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, para promover un acercamiento entre las dos naciones. El funcionario israelí también manifestó su expectativa de que los vínculos bilaterales alcancen un nuevo nivel.

Como parte de esta etapa de acercamiento, el canciller colombiano Omar Bula Escobar tiene previsto participar este miércoles en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, según informó el Ministerio de Exteriores israelí.

La recuperación del TLC representa un nuevo capítulo en una relación que se deterioró por las diferencias frente a la guerra en Gaza. A finales de septiembre de 2025, el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció su intención de terminar el acuerdo comercial en rechazo a las operaciones militares israelíes en el territorio palestino.

Para ese momento, las autoridades sanitarias de Gaza, dependientes de Hamás, reportaban más de 74.000 palestinos muertos en el contexto de la ofensiva.

¿Cuándo se suspendió el acuerdo comercial?

Las diferencias entre Colombia e Israel venían de tiempo atrás. En mayo de 2024, Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno israelí. Meses después, el 1 de octubre de ese año, ordenó terminar el TLC y expulsar a la delegación diplomática israelí, en respuesta a la detención de dos colombianas que viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, iniciativa que buscaba llegar a la Franja de Gaza.

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El acuerdo comercial, que había entrado en vigor en agosto de 2020, establecía condiciones preferenciales para el intercambio de bienes entre ambos países.

Entre sus disposiciones se contemplaba el ingreso al mercado israelí, sin aranceles, de cerca del 97 % de los productos colombianos incluidos en el acuerdo. El carbón figuraba entre los principales productos de exportación beneficiados. Asimismo, el tratado establecía exenciones arancelarias para el 99 % de las exportaciones del sector industrial, de acuerdo con la información del texto original.

Con el anuncio de este martes, los dos países avanzan en la recuperación del marco comercial que regulaba parte de sus intercambios desde 2020, en paralelo con los esfuerzos por recomponer sus relaciones diplomáticas.

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