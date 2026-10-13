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Colombia llegó a 98 masacres en 2026 tras triple homicidio en Caquetá
El ataque armado ocurrió en un establecimiento público de El Paujil, donde murieron tres hombres.
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dsifontes
Tres personas fueron asesinadas en Caquetá: Indepaz reporta 98 masacres en Colombia en 2026
Colprensa
Colprensa
Martes, 13 de Octubre de 2026

Un ataque armado registrado en un establecimiento público del municipio de El Paujil, en Caquetá, dejó tres personas muertas, según el reporte divulgado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos ocurrieron el lunes 12 de octubre, cuando un hombre armado se acercó al lugar, donde varias personas se encontraban departiendo, y disparó indiscriminadamente contra quienes estaban allí.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia.

Disputa entre grupos armados

De acuerdo con Indepaz, en la zona tienen presencia estructuras armadas como el Frente 62 Comandante Rodrigo Cadete del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, Comandos de la Frontera y bandas de carácter local.

Puede leer: Gobierno pide $1,2 billones para evitar apagón por El Niño y fija plazo para tomar medidas hasta el 31 de diciembre

El organismo también recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2022, en la que advirtió sobre las disputas por el control territorial entre grupos armados en El Paujil y los riesgos derivados de su incursión y expansión en la región.

Entre las posibles afectaciones advertidas se encuentran las presiones sobre las comunidades rurales, la imposición de normas de conducta, la instrumentalización de la población y las afectaciones a las dinámicas organizativas y comunitarias.

Van 98 masacres en Colombia durante 2026

Con este hecho, Indepaz contabiliza 98 masacres en Colombia durante 2026, de acuerdo con el registro divulgado por la organización.

El caso vuelve a poner la atención sobre la situación de seguridad en Caquetá y los riesgos que enfrentan las comunidades en territorios donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales

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