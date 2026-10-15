Llegó con un machete en la mano y terminó asesinado a patadas en Cúcuta

La manzana 10 del barrio Cecilia Castro, en la Comuna 6 de Cúcuta, fue escenario de una violenta riña que dejó un saldo fatal de un hombre asesinado y dos personas capturadas, quienes ahora enfrentan un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el homicidio.

Este medio conoció que, por este caso, fueron capturados dos hombres de nacionalidad venezolana, identificados como Jesús Segundo García y Ricardo Gabriel Landaes. Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, pues, al parecer, habrían golpeado hasta la muerte a un hombre.

Siga leyendo: Las hipótesis del crimen de Breyner en el barrio Galán, en Cúcuta

Aunque el caso aún es confuso y continúa bajo investigación de las autoridades, según la información recopilada por este medio, todo ocurrió en la madrugada del pasado martes, 13 de octubre, cuando un hombre habría llegado con un machete en la mano para interrumpir una reunión en la que varias personas departían en plena calle.

Eran cerca de las 2:00 de la madrugada cuando el sujeto, aparentemente, tomó esa decisión con la intención de provocar una riña. Sin embargo, la situación terminó volviéndose en su contra. Varias personas lo habrían reducido y atacado a golpes.

Al parecer, varias patadas le causaron heridas de gravedad y lo dejaron tendido en el suelo. Aunque fue trasladado a la Unidad Básica de Comuneros, llegó sin signos vitales.

La Policía conoció lo ocurrido y capturó en flagrancia a los dos presuntos responsables. Según la información conocida por este medio, los detenidos habrían confesado su participación en el crimen y relatado cómo sucedieron los hechos.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13