Duró cinco horas tirada luego de morir atropellada en la vía Cúcuta-Ocaña

En Bucarasica no solo una familia está de luto, también la administración municipal y todo el pueblo, luego de conocerse el trágico fallecimiento de Jessica Maldonado.

La mujer se movilizaba en su motocicleta Suzuki GN, roja, con placa colombiana, por la vía entre Cúcuta y Ocaña, cuando, a la altura del sector La Sanjuana, colisionó contra un camión tipo turbo. La escena fue desgarradora, pues parte del cuerpo de la joven quedó debajo del vehículo.

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Testigos informaron que el camión le pasó por encima a la mujer, oriunda de Bucarasica, quien falleció de manera inmediata.

La carretera estuvo cerrada durante varias horas, mientras se esperaba la llegada de las autoridades para realizar el levantamiento del cadáver y las respectivas diligencias en el lugar, con el fin de determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Sin embargo, según una testigo, estas nunca llegaron.

“Por allá no se aparecieron las autoridades. La muchacha duró casi cinco horas tirada en el pavimento. Lo que sí llegó al lugar fue la funeraria de Sardinata. Lo digo porque estuve allí presente. ¡Dios mío! Paz para su alma y fortaleza para su familia”, dijo la mujer.

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Servicial y dedicada a su trabajo

Jessica ejercía labores veterinarias en Bucarasica para la Alcaldía, entidad que lamentó el hecho a través de una publicación en Facebook.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jessica Maldonado, quien acompañó nuestra labor en el sector rural como vacunadora de porcinos, contribuyendo con compromiso y dedicación al bienestar de nuestros campesinos y sus animales”, informó la Alcaldía.

La entidad señaló que despide para siempre a una mujer que dejó huella en las comunidades que acompañó con su trabajo y servicio. Además, extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

“Que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Paz en su tumba y fortaleza para toda su familia”, apuntó la Alcaldía.

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Amigos y allegados enviaron mensajes de solidaridad a la familia a través de las redes sociales y describieron a Jessica como una persona amable, llena de sueños y metas.

“Triste verte partir, una joven que se desempeñaba como vacunadora de nuestro municipio. Llegaba con esa amabilidad a vacunar y la recibíamos con cariño”, dijo Uriel Sepúlveda Ochoa.

Desde la Institución Educativa La Sanjuana también se unieron al duelo que embarga a la familia Maldonado, pues la hermana de Jessica estudia décimo grado en ese colegio.

“Comprendemos la inmensa tristeza que trae consigo una despedida tan difícil y queremos que sepan que esta comunidad educativa está a su lado”, agregó la directiva.

La organización Huellitas Sardinata destacó que Jessica no solo fue su auxiliar de veterinaria, sino que además se convirtió en “el corazón bondadoso detrás de cada rescate, la mano firme y amorosa que consolaba a cada peludito asustado y en la sonrisa cálida” que contagiaba de esperanza a quienes la rodeaban.

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