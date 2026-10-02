Selección Colombia femenina se foguea ante Venezuela

Después de la gira de la Selección Colombia masculina de mayores por los Estados Unidos, donde jugó tres partidos en la doble fecha FIFA, ahora el turno es para las mujeres.

Las ‘Chicas Superpoderosas’ de la categoría mayores, campeonas del primer torneo de la Liga de Naciones y subcampeonas de la Copa América, viajaron a Caracas, Venezuela, donde jugarán dos partidos en la doble fecha FIFA.

El primer compromiso contra las venezolanas es hoy a las 4:00 de la tarde en el Centro Nacional de Rendimiento de la isla Margarita; el otro compromiso será el martes a la misma hora.

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el rival de la ‘Tricolor’ para la fecha FIFA de noviembre

El equipo cafetero enfrentará a Australia en Camberra el 28 de noviembre y luego el 2 de diciembre, partidos con los que dará por terminada la temporada 2026.

Los encuentros con estas dos selecciones son base de la preparación, con miras a su participación en la Copa Mundial Femenina que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil 2027.

Terminada la gira en Oceanía, una semana después se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, donde las ‘Chicas Superpoderosas’ conocerán a sus rivales. El Mundial femenino de Brasil se jugará del 24 de junio al 25 de julio con la presencia de 32 selecciones.

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El técnico Ángelo Marsiglia habló acerca de los dos choques inicialmente ante la ‘Vinotinto.

“Esta es una fecha importante para nosotros, no la vemos como cualquier fecha, sino que la miramos como preparación para la cita mundialista, ser protagonista y seguir haciendo historia”, afirmó el entrenador Ángelo Marsiglia.

En su concepto sobre enfrentar a Venezuela, que es equipo de presión, sostuvo que “Venezuela es uno de los mejores de la Conmebol. Me atrevo a decir que es una selección similar a la de nosotros, en cuanto a características de inversión y el proceso del fútbol femenino.

Le enfrentamos en la Liga de Naciones en un partido bastante apretado, lo vivimos también en los Juegos Centroamericanos y se están preparando para buscar la clasificación al Mundial en el repechaje”, indicó Marsiglia.

Anotó que el duelo contra Venezuela, independiente de ser un amistoso, es competitivo y cada una lucha por lo suyo.

Hay que señalar que para estos dos partidos, el técnico Marsiglia no convocó a Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, y Mayra Ramírez, delantera del Chelsea de la Liga inglesa.

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