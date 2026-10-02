Manchester City se afianza en el liderato de la Premier, pero el Arsenal no le pierde la vista

El Manchester City venció (0-3) al Liverpool este domingo en la sexta jornada de la Premier para seguir líder con pleno de 18 puntos, perseguido por el Arsenal (15) en la tabla y por el escándalo de sus posibles sanciones por infracciones financieras.

El conjunto de Enzo Maresca se hizo con el partido en Anfield con la emoción de la media hora final, bajo el juicio de la afición 'red' con pancartas en la grada contra sus posibles trampas. La expulsión por segunda amarilla de Ryan Gravenberch dejó al City en superioridad, y Erling Haaland abrió la lata al poco.

Al olfato de la máquina goleadora noruega se sumó un golazo de Jeremy Doku y el 0-3 de Rayan Cherki en apenas diez minutos. El City sumó los 18 puntos y respondió al triunfo del Arsenal, con el que llegó a 15.

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El City aprovechó la oportunidad al máximo. Primero, Haaland lanzó un golazo en el minuto 66 para abrir el marcador, antes de que el suplente Doku ampliara la ventaja con un magnífico disparo dos minutos después.

Los Blues aprovecharon la ventaja de inmediato cuando Haaland marcó en el minuto 65 con un golazo.

Mientras, el Liverpool del técnico español Andoni Iraola encajó su primera derrota de la temporada para quedarse con 9 fuera de la zona europea.

En medio de un ambiente febril y frenético en Merseyside, el equipo de Maresca estuvo a la altura del desafío.

Con el objetivo de consolidar el inicio perfecto de la temporada antes del parón internacional de septiembre, el City tuvo que resistir la fuerte presión del Liverpool.

Aunque el triunfo era el objetivo, el técnico del City, Enzo Maresca, admitió que fue un partido complejo, por lo que su equipo debió emplearse a fondo para sacar el resultado.

“Circunstancias muy difíciles, ambiente difícil. Tuvimos problemas en la primera mitad; teníamos el balón, pero no tanto sin él. En la segunda parte hicimos algunos ajustes y jugamos mucho mejor.En la fase previa no estábamos haciendo las cosas bien, en la segunda parte estuvimos mejor. Fue agradable jugar a este tipo de juego por el ruido, por el medio ambiente. Tenemos que hacer nuestro ruido y lidiar con el suyo".

Además, la jornada en el fútbol inglés dejó el empate entre Everton y Hull City (2-2), buscando ambos esa parte noble, y la victoria del Crystal Palace sobre el Nottingham Forest, 3-1 donde el tercer gol fue del campeón del mundo con España Yeremy Pino. El equipo londinense se aleja de la zona baja.

El colombiano Jefferson Lerma, hizo su aporte en el compromiso, anotando el 2-1. El Crystal arrancó perdiendo al minuto 3, con gol de Dan Ndoye y japonés Daichi Kamada empató al 11.

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