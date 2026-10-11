¡Batalla en Boyacá! Cúcuta Deportivo quiere dar un golpe contundente ante Chicó

En la fría y siempre compleja ciudad de Tunja, Cúcuta Deportivo se juega un partido crucial por la permanencia en la primera categoría del rentado nacional. A partir de las 6:10 p.m. de hoy, el rojinegro chocará con Boyacá Chicó en el estadio La Independencia.

El juego cobra especial relevancia porque los dos equipos compiten en la tabla del descenso: el motilón ocupa el puesto 18 con un promedio de 1.00 (salvándose provisionalmente), mientras que el ajedrezado es 19 con 0.93.

La necesidad es mayor para el cuadro boyacense, a quien se le rige su promedio por lo hecho en los tres años anteriores. El duelo, en el marco de la fecha 14 de la Liga II-2026, se jugará justo después del que tendrá Jaguares contra Tolima; el elenco cordobés es último del descenso con 0.83.

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Con motivación

En medio del contexto, triunfar en Tunja dejaría muy bien posicionado al equipo dirigido por Nicolás Chiesa, que además es noveno en la clasificación del todos contra todos con 15 puntos.

A la fría ciudad boyacense, el motilón llega motivado con dos victorias al hilo (2-1 ante Llaneros y 4-0 ante Pereira) y con la firme convicción de sumar de a tres puntos antes de enfrentar durísimos retos contra Atlético Nacional y América de Cali.