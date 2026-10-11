¡Batalla en Boyacá! Cúcuta Deportivo quiere dar un golpe contundente ante Chicó

En el frente de ataque no hay dudas sobre Jaime Peralta, acompañado en los costados por Torres y Dayan Pérez, mientras que en el armado, Leider Berdugo.
Cúcuta intentará revalidar lo hecho en su última visita a este rival en un partido de primera división. En 2020, el fronterizo se impuso 2-0 con goles del cucuteño Michell Ramos y el argentino Agustín Vuletich.
En el primer semestre, en el choque que tuvieron en el General Santander, el rojinegro ganó 1-0 con gol de Berdugo.
Chicó, con la obligación
Los dirigidos por Jhon ‘Flecha’ Gómez viven un semestre de titubeos dejando como registros cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. En su casa solo presentaron una caída ante Alianza FC (1-2) y victorias ante rivales como Medellín y Once Caldas.
En su más reciente salida igualó 0-0 con Deportes Tolima en Ibagué, teniendo como gran figura al arquero David Agudelo, quien integró la nómina del rojinegro en 2023.
En su defensa estáN el veterano zaguero Jefferson Mena y Jhomier Alomía, el jugador más alto de todo el fútbol profesional colombiano con 2.05 metros de estatura. Por el costado derecho también aparece un viejo conocido: Cristian Mosquera, también motilón entre 2023 y 2024.
En la mitad del campo el juego pasa por los pies de Sebastián Salazar y en su ofensiva es de cuidado Yesus Cabrera (habitual suplente), Alejandro Maya y Santiago Mera.
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