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¡Batalla en Boyacá! Cúcuta Deportivo quiere dar un golpe contundente ante Chicó
Rojinegros y ajedrezados jugarán un duelo directo por la tabla del descenso. El compromiso iniciará a las 6:10 p.m. de este domingo en el estadio La Independencia.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo vs. Boyacá Chicó, 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Domingo, 11 de Octubre de 2026

En la fría y siempre compleja ciudad de Tunja, Cúcuta Deportivo se juega un partido crucial por la permanencia en la primera categoría del rentado nacional. A partir de las 6:10 p.m. de hoy, el rojinegro chocará con Boyacá Chicó en el estadio La Independencia.

El juego cobra especial relevancia porque los dos equipos compiten en la tabla del descenso: el motilón ocupa el puesto 18 con un promedio de 1.00 (salvándose provisionalmente), mientras que el ajedrezado es 19 con 0.93.

La necesidad es mayor para el cuadro boyacense, a quien se le rige su promedio por lo hecho en los tres años anteriores. El duelo, en el marco de la fecha 14 de la Liga II-2026, se jugará justo después del que tendrá Jaguares contra Tolima; el elenco cordobés es último del descenso con 0.83.

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Con motivación

En medio del contexto, triunfar en Tunja dejaría muy bien posicionado al equipo dirigido por Nicolás Chiesa, que además es noveno en la clasificación del todos contra todos con 15 puntos.

A la fría ciudad boyacense, el motilón llega motivado con dos victorias al hilo (2-1 ante Llaneros y 4-0 ante Pereira) y con la firme convicción de sumar de a tres puntos antes de enfrentar durísimos retos contra Atlético Nacional y América de Cali.

Gustavo Torres, Cúcuta Deportivo.

“Sabemos que no es fácil, es un partido difícil; lo haremos con mucha inteligencia, con la responsabilidad que tenemos. La altura es un aliciente que siempre está; no vamos a poner excusas, no vamos a especular. Es un partido importante por la permanencia. Vamos a buscarlo, vamos a ser conscientes de que si hacemos un partido inteligente podemos traer un buen resultado. Vamos con inteligencia y tranquilidad”, afirmó Gustavo Torres, delantero que acumula tres tantos el semestre y viene de marcarle a Pereira.

Chiesa tiene en duda al volante Carlos ‘Neneco’ Rentería, quien tuvo una molestia. Su reemplazo natural sería Diego Ceballos acompañando a Víctor Mejía. Por el lateral izquierdo regresaría Brayan Montaño, afuera en el partido anterior por una lesión.

Jhon Quiñones, defensor central que viene haciendo dupla con el argentino Hernán Lopes, subrayó que el reto es mantener el arco en cero.

“Estamos preparados. El partido pasado  nos dejó el ánimo muy arriba. Nuestro objetivo es mantener el arco en cero, porque sabemos que el gol nuestro en cualquier momento va a llegar. Pienso que he aprovechado la confianza, espero seguir haciendo las cosas bien para aportarle a la institución”, aseguró el zaguero.

Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.

En el frente de ataque no hay dudas sobre Jaime Peralta, acompañado en los costados por Torres y Dayan Pérez, mientras que en el armado, Leider Berdugo.

Cúcuta intentará revalidar lo hecho en su última visita a este rival en un partido de primera división. En 2020, el fronterizo se impuso 2-0 con goles del cucuteño Michell Ramos y el argentino Agustín Vuletich.

En el primer semestre, en el choque que tuvieron en el General Santander, el rojinegro ganó 1-0 con gol de Berdugo.

Chicó, con la obligación

Los dirigidos por Jhon ‘Flecha’ Gómez viven un semestre de titubeos dejando como registros cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. En su casa solo presentaron una caída ante Alianza FC (1-2) y victorias ante rivales como Medellín y Once Caldas.

En su más reciente salida igualó 0-0 con Deportes Tolima en Ibagué, teniendo como gran figura al arquero David Agudelo, quien integró la nómina del rojinegro en 2023.

En su defensa estáN el veterano zaguero Jefferson Mena y Jhomier Alomía, el jugador más alto de todo el fútbol profesional colombiano con 2.05 metros de estatura. Por el costado derecho también aparece un viejo conocido: Cristian Mosquera, también motilón entre 2023 y 2024.

En la mitad del campo el juego pasa por los pies de Sebastián Salazar y en su ofensiva es de cuidado Yesus Cabrera (habitual suplente), Alejandro Maya y Santiago Mera.

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