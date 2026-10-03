El keniata Eliud Kipchoge, con 41 años, impone nuevo récord en la Maratón de Melbourne

El keniano Eliud Kipchoge, dos veces campeón olímpico de maratón, ha ganado este domingo el maratón de Melbourne (Australia) a sus 41 años, estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

El antiguo plusmarquista mundial cruzó la línea de meta en dos horas, nueve minutos y 10 segundos. El anterior récord de la carrera era de 2:09.12, establecido por su compatriota Timothy Kiplagat Ronoh en 2022.

Kipchoge podría haber terminado aún más rápido, pero redujo el ritmo para saludar a los aficionados que se encontraban en el Melbourne Cricket Ground, donde se disputó la última media vuelta.

"Nunca había visto un público así. Melbourne es, sin duda, una ciudad muy, muy deportiva. Creo que mi cuerpo sigue en plena forma, sigue siendo capaz de competir con la nueva generación. El atleta de más edad sigue compitiendo, pero estoy feliz de correr junto a la Generación Z", señaló tras la carrera.

“Durante la carrera, fue realmente maravilloso. Disfruté viendo a la gente de pie, animándome y gritando mi nombre”, declaró.

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El keniano redujo la velocidad dentro del MCG para saludar a la multitud mientras se acercaba a la meta.

El australiano Thomas do Canto terminó segundo en la carrera masculina con un tiempo de 2:10:35, mientras que su compatriota Reece Edwards se aseguró el tercer puesto.

En femenino, la neozelandesa Camille French ganó el maratón femenino con un tiempo de 2:28:25. La australiana Sinead Diver terminó segunda, mientras que la irlandesa Nichola Sheridan ocupó el tercer lugar.

El maratón de Melbourne fue la tercera parada del Eliud Kipchoge World Tour, en el que Kipchoge está compitiendo en siete maratones repartidos por los siete continentes a lo largo de dos años. Espera completar el reto en la Antártida.

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