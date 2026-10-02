El 'Cucho' Hernández marcó en la victoria del Betis sobre el Porto en la Champions

La segunda jornada de la Liga de Campeones se vivió este miércoles con intensidad en distintos escenarios de Europa, donde los jugadores colombianos volvieron a ser protagonistas.

El volante Nelson De Ossa, con una calificación de 6,6, y el atacante Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, con 7,6, tuvieron una buena actuación con el Real Betis, que venció 3-2 al Porto de Portugal en una remontada luchada. Así, el equipo español consiguió su segunda victoria en la competición europea y se codea con los grandes en la parte alta de la clasificación.

Una de las figuras destacadas fue precisamente el Cucho Hernández, quien ingresó al minuto 62 y, doce minutos después, marcó el 2-2 para los verdiblancos. El tanto impulsó al equipo español, que terminó de sellar la victoria en el minuto 84, cuando Isco, exjugador del Real Madrid, convirtió un penalti para el definitivo 3-2.

“Muy feliz de darle esta noche al beticismo y por marcar ese gol, el primero mío en Champions... Estaba ansioso por entrar y debutar, tenía ese sueño desde pequeño y qué mejor que hacerlo. No ha podido ir más redondo, porque remontamos y marqué. Los del banquillo, el que salga, también es importante”, declaró el colombiano tras el partido.

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En uno de los encuentros más destacados de la jornada, el París Saint-Germain, bicampeón de Europa, profanó la casa del Manchester City en Inglaterra y lo goleó 4-2. Désiré Doué (13’), Ousmane Dembélé (15’), Vitinha (32’) y Akliouche (62’) marcaron los goles del triunfo.

El City, líder de la Liga Premier, estuvo en desventaja durante buena parte del encuentro y descontó con un doblete de su goleador, Erling Haaland (53’ y 75’).

Súper remontada

Por otro lado, el Real Madrid, cuando parecía casi vencido, sacó a relucir su jerarquía y, en su visita a la Roma, que hasta el minuto 83 parecía tener la victoria asegurada, terminó imponiéndose 4-3.

La Loba se había adelantado en el marcador con un gol de Marten De Roon (20’), pero el francés Kylian Mbappé empató al minuto 25. En el segundo tiempo, el neerlandés Donyell De Roon, con un doblete a los minutos 51 y 57, parecía sentenciar el partido.

Sin embargo, a siete minutos del final, el técnico José Mourinho dio ingreso a Carlos Espí, quien, con un doblete a los minutos 83 y 85, igualó el compromiso.

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La Roma se llenó de nervios en el tramo final al intentar defender el resultado, y el alemán Antonio Rüdiger marcó el definitivo 4-3 para sellar la heroica remontada. Con este triunfo, los merengues llegaron a seis puntos en la clasificación, al igual que el Barcelona y el Real Betis.

Por otra parte, las mayores goleadas de la jornada las protagonizaron el Liverpool, que venció 6-3 a domicilio al LASK de Austria; el Aston Villa, que aplastó 6-0 al Fenerbahçe, y el Stuttgart, que derrotó 3-0 al Slovan Bratislava. La sorpresa la dio el Bodø/Glimt, al imponerse 1-0 sobre el Borussia Dortmund.

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