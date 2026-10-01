El balance es positivo: Ángelo Marsiglia, tras los amistosos ante Venezuela

La selección Colombia femenina de mayores cerró el martes otro capítulo de preparación hacia lo que será su participación en el Mundial de 2027, que se celebrará en Brasil en el segundo semestre.

Las campeonas de la Liga de Naciones, en su gira por Venezuela, se impusieron en los dos amistosos frente al seleccionado vinotinto. El pasado sábado, en el primer juego ganó 1-0, con anotación de Ingrid Guerra, y el martes, 2-1, con anotaciones de anuela Vanegas al minuto 17 y Gabriela Rodríguez al 45+3.

Por la selección venezolana, descontó Enyerliannys Higuera al minuto 87.

La ‘Tricolor’ se volverá a reencontrar en la fecha FIFA de noviembre para disputar otros dos amistosos frente a Australia, el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026, con el que cerrará la presente temporada.

Para esos compromisos, Colombia espera contar con las referentes Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos, quienes no fueron convocadas por el técnico Marsiglia. En el caso de Ramírez y Santos, por lesiones.

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En los partidos jugados ante Venezuela, Colombia mostró un buen trabajo, que permitió ver nuevas caras para reforzar el equipo que estará en la próxima Copa del Mundo.

Satisfecho

El técnico Ángelo Marsiglia, dijo que el balance general para él fue bueno, más allá de los resultados, que también son importantes, pero aquí lo fundamental es el funcionamiento colectivo en todas las líneas, sin olvidar las individualidades que pueden llegar a ser determinantes en un momento dado de un partido.

“Para nosotros el balance es bastante positivo, no solamente por los resultados que obtuvimos, que ante Venezuela no es un rival fácil. Si no por todas las jugadoras que pudimos utilizar en esta fecha FIFA”, afirmó el profe Marsiglia.

De igual forma, acotó que las convocadas son jugadoras que marcaron diferencia en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde obtuvieron la medalla de plata.

“Son jugadoras que han tenido un buen presente en lo que ha sido en el rentado local (la Liga), otras que se vienen afianzando desde hace mucho tiempo como Gabriela (Rodríguez), que a pesar de su juventud, tiene pasos importantes en todas las categorías de las selecciones y queremos que se afiance más en el equipo mayor. Pienso que el balance es muy positivo por donde se le mire a esta doble fecha FIFA”, manifestó Marsiglia.

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El entrenador dijo que tras los dos duelos ante Venezuela lo deja preocupado que algunas jugadoras terminaron golpeadas, a la espera de que se recuperen para los juegos de noviembre.

Del mismo modo, una de las tareas a mejorar es la definición y en este partido se marcaron tres goles, pero en el Mundial hay que ser certeros para marcar.

“La efectividad siempre la tenemos que trabajar; era una consigna que nos habíamos propuesto mejorar. Se ha venido haciendo durante todos los entrenamientos el tema de la finalización. Es importante concretar; hicimos tres goles en dos partidos ante un gran rival, pero pienso que pudimos anotar más. Creo que en el aspecto que más tenemos que mejorar”, afirmó Marsiglia.

En lo defensivo, señaló que el equipo tuvo un buen comportamiento, así como en el mediocampo, que sirvió para darles minutos a todas las jugadoras.

Sobre el futuro que se aproxima, en el que el reto es del Mundial de Brasil, Ángelo Marsiglia sostuvo que “tengo que reunirme con los directivos de la Federación para planificar el 2027 de la mejor forma porque queremos llegar en un excelente nivel y preparación a lo que va a ser el Mundial de Brasil”.

Asimismo, reiteró que “ahora tendremos Australia; con eso terminamos el año. Es un gran partido para nosotros, viene de perder contra Alemania en un partido apretado; es un rival que necesitamos, donde nos vamos a exigir y esperamos sacarle el mejor provecho a estos juegos”, finalizó.

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