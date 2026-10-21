Si hay que perder, que sea así: la frase de Lucas González tras caer ante el Cúcuta Deportivo

Atlético Nacional cayó por tercera ocasión en la Liga Betplay 2026-2. Las 3 derrotas del equipo antioqueño se dieron en condición de visitante, en partidos donde no pudo marcar, pero que en dos de ellos las máximas figuras fueron los arqueros rivales (Cúcuta y Llaneros). El cuadro que dirige Lucas González tuvo que rotar nueve jugadores en comparación con la victoria 4-1 ante Boyacá Chicó del pasado sábado 17 de octubre en la ciudad de Tunja.

El partido que perdió el Verde Paisa ante Cúcuta por 0-1 dejó buenas sensaciones desde el juego, pues los de González mantuvieron el peligro latente en el pórtico motilón a pesar de no poder batir al guardameta argentino de los nortesantandereanos, Federico Abadía, quien fue la gran figura del compromiso con una puntuación de 8,5 según Sofascore. El portero del “Doblemente Glorioso” realizó 8 atajadas, 6 de ellas dentro del área. Es la segunda vez que el guardameta saca el pórtico en cero contra Nacional, la primera fue el 1 de abril de este año en el 0-0 en Medellín.

¿Qué dijo Lucas González después de la derrota?

Fiel a su estilo, el director técnico de Atlético Nacional destacó el buen juego del equipo más allá de lo que pueda dictar el resultado final. Para Lucas no fue un mal desempeño, e incluso masticó un poco de bronca al sentirse más ofensivo que su rival, que solo tuvo un remate de gol bajo los 3 palos.

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“Estoy triste, porque es uno de los partidos donde menos nos han generado. Su expectativa de gol era muy baja y solo tuvieron un remate a portería, que es donde terminan marcando”, declaró Lucas sobre las sensaciones del compromiso.

Animado por la versión ultraofensiva de Atlético Nacional en los últimos partidos, el DT mencionó: “Si algún día hay que perder, que sea así, yendo al frente independientemente de si tenemos jugadores mayores o juveniles, yendo a buscar siempre el resultado”.

“Nosotros creamos ocasiones claras, pero no fueron suficientes para marcar. Hay que dejar esto acá, directo a concentrar y volver a jugar el jueves, pasar página rápido y sumar tres puntos en casa”, culminó Lucas el análisis y enfoca su visión en el juego ante Pasto del jueves 22 de octubre (8:00 p.m./Win Sports+).

Por último, el técnico verdolaga destacó el ambiente que se vivió en el estadio General Santander de Cúcuta, donde más de 30.000 personas colmaron las tribunas y realizaron el primer lleno total del estadio en el año 2026.

“Felicitar al Cúcuta y a su entrenador; han defendido muy bien, su arquero lo ha hecho muy bien, sus jugadores de atrás, la verdad, todo el equipo ha cerrado muy bien los espacios. Fue un ambiente hermoso y ojalá se viviera más en los equipos”, finalizó González.