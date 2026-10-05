Doble bronce para Jesús Romero en el World Boccia Challenger

El deporte adaptado colombiano también se hace notar en el ámbito internacional, gracias a las destacadas actuaciones de sus deportistas en diferentes disciplinas.

Del 12 al 19 de octubre se disputó en Olbia, Italia, el World Boccia Challenger 2026, en el que Colombia tuvo una destacada participación al conquistar cinco medallas: tres de oro, en las pruebas individual masculina BC4, individual femenina BC4 y parejas BC4; y dos de bronce, en individual masculina BC3 y parejas BC3.

Dentro de la delegación nacional sobresalió el cucuteño Jesús Romero Montoya, quien, en la categoría BC3, ganó dos medallas de bronce: una en la prueba individual y otra en parejas, junto a la deportista Laura García.

La primera presea llegó en la competencia individual, en la que Romero venció al italiano Paolo Alfonsi por 6-1 en el partido por el tercer puesto, luego de imponerse en tres de los cuatro sets disputados. El oro fue para el italiano Gabriele Zendron y la plata, para el español Alejandro Díaz.

La segunda medalla de bronce la consiguió junto a Laura García en la prueba de parejas BC3. De los cuatro partidos disputados, la dupla colombiana ganó tres y perdió uno, frente a Argentina, por 1-6. Las victorias fueron ante Austria, por 4-3, y Singapur, por 7-0 y 6-4. Argentina se quedó con el oro e Italia obtuvo la plata.

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Los oros

Por otra parte, la categoría BC4 fue la que más alegrías le dio a Colombia, con tres medallas de oro.

La primera en subir a lo más alto del podio fue Leidy Chica. En la final individual femenina derrotó a la húngara Alexandra Szabo por 5-2, en un partido que se definió en el último set y en el que mantuvo una ventaja de tres puntos para quedarse con el oro. La española Sara Aller Mayo completó el podio con la medalla de bronce.

El segundo oro lo obtuvo su hermano, Edilson Chica, en la final masculina BC4, al imponerse al británico Tyler McLelland por 6-0, con victorias en los cuatro sets disputados. El húngaro Grego Gigacz se quedó con el bronce.

El tercer y último oro lo aportaron los hermanos Chica en la prueba de parejas BC4. Leidy y Edilson vencieron a Hungría por 12-0 en su segundo partido de la fase de todos contra todos y se coronaron campeones. El representativo español obtuvo la medalla de bronce.

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Más allá de las medallas, el torneo cumplió los objetivos del equipo colombiano: sumar puntos para el ranquin internacional y ampliar la experiencia competitiva de los deportistas.

La competencia también les permitió medirse con rivales de alto nivel técnico e identificar aspectos por mejorar en los ámbitos técnico y estratégico, tanto en las pruebas individuales como en las de parejas, de cara a los próximos compromisos internacionales.

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