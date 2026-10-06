El PSG, el Manchester City y la Roma brillan en la tercera fecha de la Champions

El Paris Saint Germain ganó este martes al Barcelona (4-2) en el espectacular duelo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en una noche en la que el PSG de Luis Enrique Martínez evitó la rebelión del Barça de Hansi Flick, que luchó y aguantó el tipo hasta el 2-2, con sufrimiento y momentos de gloria, para acabar sucumbiendo ante un 'Rey de Europa' que dejó bien claro que quiere seguir en el trono de la Champions.

El PSG sumó su tercera victoria consecutiva y se puso líder de la fase regular junto al Liverpool, que se impuso por la mínima (4-3) al Villarreal. El Napoli también venció al Bodø/Glimt por 4-3, mientras que el Manchester City y la Roma consiguieron importantes victorias.

Vitinha marcó el gol decisivo que le dio la victoria al París Saint-Germain sobre el Barcelona en Francia.

Désiré Doué se desmarcó y ejecutó un córner para abrir el marcador en el minuto 38, pero el Barcelona, ​​gracias a las excelentes paradas de Joan García, empató poco después del descanso por medio del joven Xavi Espart, de 19 años.

El club catalán volvió a reaccionar tras el cabezazo de Lucas Hernández en el minuto 72, y siete minutos después Lamine Yamal se escapó y definió de forma magnífica, pero el París Saint-Germain demostró una calidad imparable en los últimos compases para llevarse la victoria. Vitinha controló el balón con el pecho para definir con precisión antes de que Fabián Ruiz rematara a placer un centro de Achraf Hakimi.

“Creo que ha sido solo un partido para ambos equipos. Hemos cometido demasiados errores en este partido, especialmente en la posesión de balón y en pérdidas de balón fáciles”, dijo el técnico Hansi Flick”, tras la derrota en su visita a París.

Esta vez el Barça no pudo avivar el fuego y, aunque lo intentó, el PSG se llevó un partido eléctrico lleno de ocasiones, de lesiones fruto de la intensidad, con mucho fútbol y deportividad.

Se llevó el PSG el mejor duelo del momento entre los dos equipos más en forma, aunque sólo el equipo parisino sigue con el '3 de 3'.

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El City se sacude

El Manchester City se repuso a base de goles a la derrota sufrida la pasada jornada ante el Paris Saint-Germain.

Los pupilos de Enzo Maresca, que reservó a Erling Haaland, golearon a un flojo AEK en el Etihad. Ante la ausencia del noruego, Foden tomó su relevo y firmó el primer hat-trick de su carrera en Champions League. Además, el inglés redondeó su gran noche asistiendo Rayan Cherki en el tercer gol.

También hizo disfrutar a su público con un triunfo contundente la Roma, que venía de sufrir una postrera remontada ante el Real Madrid la pasada semana. El conjunto italiano superó a un débil Slovan de Bratislava por 4-0 en un partido que tuvo al español Mario Hermoso como uno de los goleadores. Nahuel Molina, un ex de la Liga, Pisilli y Malen, que suma nueve tantos en el curso, completaron la nómina de goleadores.

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Fue una de las dos victorias italianas del día, ya que el Nápoles estrenó su casillero de triunfos ante el Bodo/Glint (4-3). Los napolitanos necesitaron adelantarse hasta tres veces para doblegar a un Bodo/Glint que no perdió la cara al partido hasta el final.

Un primer triunfo que también logró el PSV ante el Oporto en Do Dragao (0-1). El solitario gol de Guus Til fue suficiente para aupar a los neerlandeses y agravar la situación de los lusos, que siguen sin puntuar.

La jornada continúa este miércoles con los juegos Bayern Múnich-Arsenal, Sporting CP-LASKS, Real Madrid-RB Leipzig y Como-Manchester United.

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