David Alonso calienta el GP de Australia, tras incidente con Dani Holgado

Resumen de Agencias

Se acerca el final de temporada del Mundial de Motociclismo y las categorías están que arden por la definición del título. Este sábado, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia), se disputará el Gran Premio de Moto2 en Phillip Island (Australia), donde el colombo-español David Alonso (CFMoto Aspar Team) tuvo un sólido arranque en los ensayos al quedarse con el tercer lugar.

El mejor tiempo previo a la definición de la grilla de salida lo marcó el español Izan Guevara, quien registró un tiempo de 1:30.016. Con este registro, superó por apenas 0.018 segundos al héroe local Senna Agius. Por su parte, el colombiano David Alonso completó el podio de los entrenamientos a tan solo 0.272 segundos de la punta.

Su compañero de equipo, el español Dani Holgado, terminó cuarto a pesar de sufrir una caída en la curva 10 cuando restaban algo más de 20 minutos de sesión. Apenas 0.003 segundos más atrás, en la quinta casilla, se ubicó Filip Salač, cerrando una jornada dramática e intensa en la pista australiana.

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Explota el colombiano

A propósito de Alonso, el piloto encendió los ánimos al declarar que la relación con Holgado está rota a raíz del incidente sufrido la semana pasada en el GP de Indonesia, donde el español lo tocó en el inicio de la carrera, provocando su caída y posterior abandono por contusiones.

En la tabla general del campeonato, Holgado marcha cuarto con 170 puntos y Alonso es quinto con 166 unidades; ambos mantienen vivas las opciones de arrebatarle el tercer cajón del podio general al español Iván Ortolá, quien suma 191 puntos.

Alonso no se guardó nada ante los micrófonos al ser indagado por su coequipero, asegurando que el ambiente dentro del garaje está fracturado:

“La acción con Holgado me pareció igual que las anteriores. Pero, al final, la vida es bonita y hay que seguir adelante. Cuando uno no es buena persona, no se puede hacer nada. Yo sigo en lo mío y él en lo suyo, y ya está. Está claro que no existe relación”, enfatizó el colombiano.

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Ante la tensa situación -a falta de cuatro válidas decisivas donde hay altos intereses en juego-, el director deportivo del Aspar Team, Jorge Martínez ‘Aspar’, salió a poner paños de agua fría, aunque no ocultó su malestar por las palabras de Alonso.

“Las declaraciones de David Alonso estuvieron un poco fuera de lugar. En estos dos años ha tenido tres toques con Dani y lo ha tirado tres veces. Es una reacción al estar muy caliente, de ver que quiere acabar bien el año, pero por A o por B las cosas no salen como uno quiere”, explicó el directivo.

De igual forma, el jefe de filas se comprometió a conciliar con ambos deportistas para evitar nuevos roces en la pista: “El problema no está en el equipo, está entre ellos dos. Cuando tienes dos pilotos buenos, dos ganadores, siempre ocurren este tipo de cosas. Evidentemente me voy a sentar a hablar con ellos; con el equipo no, porque está perfecto”.

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