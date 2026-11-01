Histórica medalla de plata de Emanuel Otálvaro, en los Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Resumen de Agencias

En los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el tenimesista colombiano Emanuel Otálvaro conquistó la medalla número 21 en la historia de Colombia en estas justas, después de las 20 obtenidas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

Tras caer 2-4 en el marcador global frente al japonés Ryuusei Kawakami, el antioqueño se colgó este jueves la medalla de plata en la modalidad individual.

El tenimesista colombiano llegó a la final tras superar en la fase eliminatoria al costarricense Lucca Lobo, al francés Noah Vitel y al peruano Samuel Duffoo.

En octavos de final, Otálvaro mantuvo su buena racha y dio otro golpe al derrotar en cuatro sets al español Ladimir Mayorov, con parciales de 11-4, 11-9, 11-6 y 15-13.

Posteriormente, en cuartos de final, el paisa enfrentó al chino Hechen Li y, en semifinales, derrotó 4-1, en un intenso partido, a Ki Ho Li, de Hong Kong.

Otálvaro dominó desde el principio y ganó los dos primeros sets por 11-6 y 11-7. Li, subcampeón de dobles mixtos, reaccionó y se adjudicó el tercero por 11-9, pero el colombiano respondió al ganar el cuarto set por 11-6 y selló la victoria con un 11-7 en el quinto.

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Rival de la final

Una vez asegurado su paso a la final, el colombiano quedó a la espera del vencedor de la otra llave, que finalmente fue el japonés Ryuusei Kawakami.

El asiático venció en primera ronda al argentino Agustín Asmu, al brasileño Felipe Okano y al beninés Ganiou Abdourahaman.

Luego superó al egipcio Abdelmalk Elsayed en octavos de final, al puertorriqueño Steven Moreno en cuartos y, en semifinales, al surcoreano Seungsoo Lee. Cabe señalar que Kawakami se había proclamado campeón en la modalidad de dobles mixtos.

Como era de esperarse, la instancia definitiva fue pareja entre los dos jugadores. En el primer set se vivió un mano a mano que mantuvo la igualdad hasta los 13 puntos, cuando el japonés marcó la diferencia para imponerse 15-13.

En la segunda manga, Kawakami aprovechó sus constantes remates para desubicar al colombiano y se impuso 11-7. Así, Emanuel quedó abajo 0-2 en el marcador global.

Para el tercer set, el colombiano tomó un nuevo aire y consiguió una importante ventaja de 10-5, pero Ryuusei revirtió la situación y terminó imponiéndose 13-11, manteniendo su dominio en el partido.

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Pese a la desventaja, el colombiano no se rindió y, en el cuarto set, puso el marcador 3-1 al ganar 11-6.

El partido se hizo extenuante para ambos jugadores: el japonés luchaba por liquidarlo, mientras que el colombiano resistía en busca de igualar la serie.

En ese momento, Otálvaro logró ponerse 2-3 en el marcador global, tras imponerse 11-2 y luchar cada punto hasta el final.

Sin embargo, en la sexta manga el esfuerzo del colombiano fue menguando y cayó 11-6, por lo que se quedó con la medalla de plata.

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