Con el objetivo de que el primer debate de la ley de rescate fiscal, conocida como reforma tributaria, se realice a más tardar el próximo 2 de diciembre, comenzó formalmente su trámite en las comisiones económicas del Congreso. Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó las modificaciones que el Gobierno aceptó incorporar a la iniciativa.

En primer lugar, el funcionario señaló que el presidente Abelardo De La Espriella pidió desde el inicio del trámite que no se modificara el IVA de la canasta básica, la medicina prepagada ni los agroinsumos.

“No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud”, sostuvo Gómez durante la sesión de las comisiones económicas. Asimismo, informó que el recorte previsto en la iniciativa ahora será de $23,7 billones.

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Al defender la necesidad de la reforma, el ministro advirtió que, sin un ajuste fiscal, la deuda y sus intereses continuarían creciendo, lo que podría poner en riesgo el acceso del país a la financiación.

“Si no actuamos, lo que va a suceder es que el mercado va a realizar el ajuste. Y lo hará de manera brusca y desordenada. El mercado no se quedará con los brazos cruzados, el mercado actuará”, manifestó.

Gómez explicó que el Gobierno busca reducir el gasto operativo en aproximadamente $8 billones anuales hasta 2030. Entre las medidas planteadas están el recorte del 50 % de los contratos de prestación de servicios (OPS), la disminución cercana al 20 % de los gastos de nómina, exceptuando los sectores de defensa y seguridad, y la racionalización de 189 transferencias. La propuesta también contempla la fusión o eliminación de entidades y la venta de activos improductivos.

Las propuestas para reducir el tamaño del Estado

En medio de la discusión, el Centro Democrático presentó una propuesta para reorganizar la estructura del Estado mediante la fusión de ministerios y entidades públicas.

Entre los planteamientos está que el Ministerio de Hacienda integre a la Dian, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Superintendencia Financiera, Coljuegos, el Grupo Bicentenario y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para la Cancillería se propone incorporar a Migración Colombia.

Asimismo, se plantea fusionar los ministerios del Interior y de Justicia, e integrar a esa estructura la Dirección Nacional de Bomberos y la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Otra de las propuestas del uribismo consiste en reorganizar el sector Defensa bajo el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares y la Policía. En el caso del Ministerio de Minas, se propone integrar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio Geológico Colombiano.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura incorporaría al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mientras que el Ministerio de Comercio asumiría la Superintendencia de Industria y Comercio y las demás entidades del sector.

La iniciativa también contempla que el Ministerio de Transporte integre a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aeronáutica Civil. En el sector de tecnologías, se propone que el Ministerio de las TIC incorpore a Colciencias y al regulador de comunicaciones.

En otros sectores, el Ministerio de Vivienda asumiría a Fonvivienda; el de Salud integraría al Instituto Nacional de Salud (INS), al Invima y a otros institutos del sector; y el de Educación incorporaría a las universidades públicas, el Sena y el Icetex.

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También se plantea que el Ministerio de Trabajo integre a Colpensiones, que se fusionen los ministerios de Cultura y Deporte, y que el de Ambiente incorpore al Ideam y a Parques Nacionales Naturales.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de un Ministerio de Subsidios, que integraría al Departamento para la Prosperidad Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Partidos fijan condiciones para respaldar la reforma

Por su parte, el Partido Liberal se reunió con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para establecer las que calificó como sus “líneas rojas” frente a la reforma. Entre ellas están no gravar los alimentos con IVA, no imponer impuestos a la cerveza ni a las gaseosas, no gravar los contratos de prestación de servicios y no reducir, por ahora, los impuestos a las empresas.

“Valoramos que el presidente ya no quiera gravar los alimentos de la canasta familiar como se lo propusimos, pero debemos revisar otras alzas que le harían daño a la economía de las clases más necesitadas y la propia clase media”, aseguró el ponente Álvaro Monedero.

Entretanto, la mayoría de la bancada de la Alianza Verde anunció que respaldará parcialmente la reforma. En un pronunciamiento, la colectividad manifestó que considera necesario avanzar hacia un ajuste fiscal responsable que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin desconocer los principios de justicia social, protección del empleo y sostenibilidad ambiental.

Por esa razón, señaló que apoyará las medidas orientadas a fortalecer el recaudo, combatir la evasión y reducir gastos innecesarios, pero rechazará aquellas que afecten la capacidad adquisitiva de los hogares, encarezcan el empleo formal, favorezcan desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos o representen retrocesos ambientales.

Para los verdes, el ajuste debe regirse por criterios de progresividad tributaria, equidad y responsabilidad social y ambiental, de manera que las cargas no recaigan de forma desproporcionada sobre los hogares, la clase media y los trabajadores.

Finalmente, las mesas directivas de las comisiones económicas anunciaron que realizarán foros regionales en Medellín y Cali, además de Bogotá, para recoger las opiniones de distintos sectores sobre la reforma durante los próximos días.

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