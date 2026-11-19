En las últimas horas se conoció la liberación de Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, las dos hermanas que habían sido secuestradas el pasado lunes 16 de noviembre cuando se desplazaban desde Tibú hacia Cúcuta por motivos académicos.

Las jóvenes, residentes de la vereda Miramontes, habían sido interceptadas durante su recorrido por este corredor vial, situación que generó preocupación entre sus familiares y las comunidades de la región.

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Tras conocerse el secuestro, sus seres queridos hicieron un llamado a quienes las tenían en su poder para que respetaran sus vidas y permitieran su regreso sanas y salvas. También solicitaron el acompañamiento de la Asociación Nacional de Víctimas (ANIVICAC) y la Defensoría del Pueblo para facilitar las gestiones humanitarias.

Aunque versiones de la comunidad habían señalado a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsables de la retención, hasta el momento no se tiene información oficial sobre los autores del hecho.

Se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las circunstancias en las que recuperaron su libertad.