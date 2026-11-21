La planificación del futuro de Norte de Santander comienza a tomar forma con la participación de las comunidades de sus seis subregiones. La Gobernación, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, avanza en la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental (POD), un instrumento que busca definir cómo se organizará y aprovechará el territorio durante los próximos años.

El proceso está próximo a concluir la etapa de diagnóstico, en la que se han identificado las principales necesidades, problemáticas y potencialidades de las diferentes zonas del departamento. Una vez finalizada esta fase, se dará paso a la formulación, en la que se establecerán las estrategias y acciones que orientarán las decisiones sobre el desarrollo territorial.

Para recoger información directamente en las regiones, el equipo técnico ha realizado recorridos y jornadas de diálogo en las seis subregiones de Norte de Santander. Estos espacios han permitido conocer las condiciones particulares de cada territorio, identificar dificultades que afectan a sus habitantes y escuchar propuestas de representantes institucionales, organizaciones sociales y sectores comunitarios.

Lea aquí: Verónica Estrada y la Comisión Segunda: ¿pudo acceder a información de inteligencia del Estado?

Hasta el momento, más de 152 actores departamentales han participado en las actividades de reconocimiento y diagnóstico. Sus experiencias y conocimientos constituyen uno de los insumos para establecer una visión integral del departamento, teniendo en cuenta las diferencias geográficas, económicas, ambientales y sociales que caracterizan a sus municipios.

Entre los asuntos examinados figuran la protección de los recursos naturales, la gestión y prevención del riesgo, el estado de las vías y la conectividad regional, la expansión de los municipios, las actividades económicas y el fortalecimiento de los sistemas productivos. Estos componentes permitirán establecer prioridades y definir cómo articular las decisiones territoriales más allá de los límites administrativos de cada localidad.

Una de las particularidades del POD es que su alcance supera la planificación individual de los municipios. Mientras los instrumentos municipales organizan el uso y desarrollo de sus respectivas jurisdicciones, el plan departamental permite abordar problemáticas comunes y proyectar soluciones que requieren coordinación entre varias localidades.

En ese sentido, la conectividad vial, la protección de ecosistemas compartidos, el aprovechamiento de los recursos naturales y el fortalecimiento de las actividades productivas hacen parte de los asuntos que requieren una mirada regional. La intención es que las decisiones de un municipio puedan articularse con las de sus vecinos y respondan a objetivos comunes de desarrollo.

Lea también: Cobran “impuestos”, imponen manuales de conducta y reclutan menores: alerta de la Defensoría por guerra en el Oriente antioqueño

Con el cierre del diagnóstico comenzará una nueva fase en la que los hallazgos recogidos en las comunidades deberán traducirse en propuestas concretas de ordenamiento. El reto será incorporar las particularidades de las seis subregiones y establecer una hoja de ruta que permita orientar el crecimiento económico, la infraestructura y la sostenibilidad ambiental de Norte de Santander.

La Gobernación busca que este instrumento recoja una visión compartida del territorio y sirva de referencia para las decisiones de desarrollo de las próximas generaciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .