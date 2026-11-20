La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 028 de 2026, sobre el riesgo para las comunidades de seis municipios del Oriente antioqueño por la disputa territorial entre dos estructuras armadas ilegales.

Los municipios son La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, que suman más de 167.000 habitantes, el 44,2 % de ellos en zonas rurales, según proyecciones del DANE citadas en la alerta.

Según la entidad, la confrontación entre el Frente Géner Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, y el grupo de crimen organizado El Mesa ha intensificado los controles sociales, las restricciones a la movilidad, las extorsiones y las intimidaciones contra la población.

La Defensoría explicó que el Oriente conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país, lo que les permite a las estructuras ilegales interconectarse con otras subregiones, movilizar integrantes y erigirse como “autoridades de facto”.

Según el documento, El Mesa, originario de Bello y articulado con La Oficina, se ha expandido hacia zonas rurales, lo que desató disputas con el Frente Géner Morales por corredores de movilidad y fuentes de financiamiento ilegal.

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En esos territorios, afirma la entidad, los grupos cobran “impuestos” sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, controlan la explotación ilícita de yacimientos en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, y dominan las redes de microtráfico.

También imponen “manuales de conducta”, restringen la movilidad de pobladores y de personas forasteras, instalan puestos de control, hacen empadronamientos y mantienen vigilancia permanente con redes de informantes en vías veredales. A la Defensoría le preocupa especialmente la injerencia en las juntas de acción comunal y la intimidación contra sus dignatarios.

Los antecedentes que cita la alerta