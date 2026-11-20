Un total de 11 atentados con explosivos y cuatro intentos de ataque se han registrado en peajes de siete departamentos del país desde el arribo al poder del presidente, Abelardo de la Espriella, informó Indepaz.



"El consolidado preliminar de Indepaz reúne 15 registros: 11 señalados inicialmente como atentados con detonación y cuatro correspondientes a intentos u otros hechos relacionados con explosivos. Los casos se distribuyen en Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Huila, Tolima y Nariño. El Cauca concentra siete de los once registros de detonación", precisó la oenegé.



Las razones para este tipo de ataques, atribuidos por las autoridades a las disidencias y al ELN, tendrían diferentes motivaciones e intereses, que van desde lo económico, pasando por lo militar hasta lo político.



De acuerdo con el análisis de Indepaz, los ataques a estas infraestructuras genera temor, causan traumas en la movilidad, demuestra cierta capacidad armada y transmiten la sensación de caos y destrucción.

Puede leer: Explosión en mina de carbón en Boyacá dejó tres trabajadores muertos

También afectan el comercio y sirven de excusa para que los grupos armados ilegales aprovechen el descontento ciudadano frente al cobro y los costos, al recordar que en octubre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) argumentaron esa razón para justificar un atentado contra este tipo de infraestructura.



"Se trataría de una estrategia para ganar legitimidad social mediante la violencia, aunque esto no significa que las comunidades respalden los ataques", precisó Indepaz, que añadió que son también ejecutados para restar presión a las operaciones de la fuerza pública.



Estas acciones violentas exponen además a los ciudadanos, así como a los trabajadores y conductores a la posibilidad de salir heridos, en tanto que los desvíos que se producen por estos ataques generan costos a las empresas que luego son trasladados a los usuarios.



"En conjunto, estos hechos muestran que los peajes pueden convertirse en escenarios de disputa por el control territorial, la movilidad y la legitimidad frente a las comunidades. Sin embargo, no todos los ataques necesariamente responden a las mismas motivaciones", advirtió la oenegé.