En las fases de mata-mata eliminó a sus contrincantes locales RB Bragantino y Santos, así como al uruguayo Montevideo City.
Sus nombres más destacados son el veterano arquero Everson, el lateral Renan Lodi, los delanteros Bernard y Fred, y los colombianos Kevin Castaño (volante) y Mateo Casierra (atacante).
Mineiro tendrá una revancha con este certamen, ya que el año pasado perdieron la final con Lanús en Asunción. Su presente no es positivo registrando siete juegos consecutivos sin conocer la victoria sumando su último choque ante Montevideo y duelos de Brasileirao y Copa de Brasil.
El Supermetro
El compromiso reinaugurará el estadio Metropolitano Roberto Meléndez al que la Alcaldía de Barranquilla transformó con adecuaciones de todo tipo teniendo como las más relevantes la ampliación, pasando de 45 mil aficionados a más de 65 mil.
La cancha es ahora hibrida, el escenario tiene una cinta led 360 grados, la fachada fue actualizada, los banquillos, camerinos, sala de prensa, zonas de circulación y más.
El escenario, casa del Junior FC y la Selección Colombia, está en óptimas condiciones para recibir cualquier tipo de competencias de Conmebol o FIFA.