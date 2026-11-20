En un remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla, Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán este sábado al campeón de la Copa Sudamericana, en un compromiso que se jugará a partir de las 5:30 p.m.

Argentinos y brasileros buscarán la corona en la calurosa capital del Atlántico con miles de sus aficionados y en un partido donde el margen de error es mínimo.

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Boca intentará convertirse en el máximo ganador de la competencia, puesto que acumula en su historial los títulos de 2004 y 2005, mientras que Mineiro va por su primera Sudamericana.