Un nuevo reconocimiento recibe el equipo periodístico de La Opinión. El especial multimedia ‘Trata de personas: cuando una oportunidad se convierte en condena’ fue elegido ganador de la subcategoría Medios Digitales, en la categoría General, del VIII Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander para la Transformación y la Libertad Social.

El trabajo aborda la problemática de la trata de personas a través de una propuesta periodística digital que busca visibilizar este delito y las situaciones en las que una oferta que parece representar una oportunidad puede terminar convirtiéndose en una condena para sus víctimas.

El especial fue desarrollado por el equipo integrado por los periodistas Leonardo Oliveros y Camila Rojas, con el trabajo gráfico de Carlos Ramírez y la edición de video de Gabriel Barrera.

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La producción reúne diferentes recursos narrativos y audiovisuales para presentar una problemática que afecta la dignidad y los derechos de las personas, y que requiere atención, prevención y visibilización.

La ceremonia de premiación del VIII Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander se realizó este viernes 20 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde, en la Escuela de Bellas Artes de Ocaña.

El galardón fue recibido por Javier Sarabia, corresponsal de La Opinión en Ocaña.

Este reconocimiento destaca el trabajo de los periodistas y el equipo multimedia de La Opinión en la producción de contenidos digitales que buscan contar historias, poner en la agenda pública problemáticas sociales y contribuir a la transformación de la región.

Consulte aquí el especial ganador:

https://laopinion.co/especiales/especial-trata-de-personas-cuando-una-oportunidad-se-convierte-en-condena