Periodistas de La Opinión ganan el Premio Fasecolda de Periodismo 2026

El periodismo nortesantandereano vuelve a recibir un reconocimiento nacional. Un equipo de periodistas de La Opinión fue galardonado con el Premio Fasecolda de Periodismo 2026 en la categoría Multimedia con la investigación ‘¡Soy páramo, soy agua, soy Santurbán!’, una producción que pone en el centro la importancia ambiental de este ecosistema para la región.

El reconocimiento fue entregado durante la noche de este martes 10 de noviembre, en la ceremonia organizada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), que cada año destaca trabajos periodísticos relacionados con los riesgos, la protección y temas de interés para la sociedad colombiana.

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El especial periodístico aborda la importancia del páramo de Santurbán, un ecosistema estratégico para Norte de Santander por su riqueza ambiental y su papel en el abastecimiento de agua para cientos de miles de habitantes.

La producción estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de La Opinión, integrado por las periodistas y comunicadores sociales Keila Vílchez Boscán , Carlos Ramírez, Gabriel Barrera y Nicolás Angarita. Vea la investigación aquí.

Con este reconocimiento, el equipo de La Opinión destaca el valor del periodismo regional y de las historias que, a través de diferentes formatos, contribuyen a visibilizar los desafíos ambientales y la importancia de proteger los recursos naturales del territorio.

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