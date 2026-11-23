Han pasado casi 17 años desde que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su programa Aló Presidente, firmó el decreto de expropiación del Grupo Éxito, al que acusó de aumentar los precios ilegalmente. Ahora, la empresa colombiana busca llegar nuevamente a ese mercado.

El 17 enero de 2010 la cadena de supermercados pasó a ser parte de la red de comercios estatales Abasto Bicentenario, que dejó de existir durante el gobierno de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero pasado por el gobierno de EE. UU., tras una operación de extracción.

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El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) del vecino país, Ítalo Atencio, informó que el Grupo Éxito volverá durante el primer trimestre de 2027. “Estamos seguros de que una cadena de supermercados colombiana va a estar concreta aquí en Venezuela. Tenemos Éxito”, apuntó en el marco de la décima edición del encuentro Radiografía del retail a la venezolana.

Atencio afirmó que una delegación de empresarios colombianos visitará esa nación en febrero, mientras que una comisión venezolana viajará a Colombia para evaluar el mercado.

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Además, una delegación de 11 ejecutivos de la cadena colombiana Tiendas D1 estuvo en el evento, en Caracas, para evaluar el mercado. Igualmente, confirmó que el gerente general de la cadena Ísimo participó en encuentro organizado por ANSA, porque tiene su mirada puesta en el país.

Según el líder gremial, el interés de inversionistas extranjeros, entre los que se destacan los colombianos, se debe a la naturaleza del consumidor, pues el análisis realizado por la asociación reflejó que el venezolano se caracteriza por ser aspiracional y tener una alta valoración de la calidad.

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“Nos gustan las cosas buenas, las marcas a buen precio”, recalcó Ítalo Atencio, agregando que hay una demanda insatisfecha de productos de alto estándar competitivos en precios, un nicho donde las cadenas colombianas tienen experiencia.

De acuerdo con el presidente de ANSA, este año se han abierto 107 supermercados en toda Venezuela, siendo el estado Zulia el que más tiene comercios abiertos. Por otra parte, el consumidor venezolano invierte, en promedio, US$12 ($39.000), como mínimo, cada vez que va al supermercado.

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