La fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico continuará vigente, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazara la petición de suspender provisionalmente las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que aprobaron la integración de ambas colectividades.



En el auto del 29 de octubre de 2026, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya se señaló que “en esta etapa procesal no se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido para acceder a la medida cautelar, la irregularidad alegada por la parte actora, pues, prima facie, no se evidencia una contradicción entre el acto acusado y las normas que se invocan como vulneradas”.



Las resoluciones propiamente cuestionadas por los ciudadanos que interpusieron las demandas el pasado primero de julio de 2026 son la 1299 del 3 de marzo de 2026 y la 1629 del 19 de marzo del mismo año.



La primera autorizó la fusión por absorción de Colombia Humana por parte del Pacto Histórico, ordenó disolver la primera organización sin liquidarla y estableció que sus derechos, obligaciones y responsabilidades serían asumidos por la colectividad absorbente. La segunda rechazó los recursos presentados contra esa determinación.



Entre los reparos de los demandantes está principalmente la forma en que se convocaron y conformaron las asambleas de Colombia Humana que aprobaron la fusión en 2024.



Asimismo, cuestionaron la acreditación de los delegados, el quórum de las reuniones y la modificación de los estatutos que permitió adoptar la decisión, entre enero y septiembre de 2025.



Uno de los argumentos de los demandantes señala que en la asamblea extraordinaria de 2025 participaron 666 personas que no eran militantes del movimiento.

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Además, se cuestionó que la convocatoria hubiera sido realizada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que, según la demanda, no estaba contemplada en los estatutos de la colectividad.



Frente a estos señalamientos, el Consejo de Estado encontró que el CNE había verificado los requisitos de quórum y mayorías previstos en el artículo 72 de los estatutos, luego de que su modificación fuera registrada mediante la Resolución 11232 de diciembre de 2025.



Otro punto de la controversia es si Colombia Humana tenía procesos sancionatorios en curso cuando acordó fusionarse, pues la Ley 1475 de 2011 establece que no puede acordarse la fusión voluntaria de un partido o movimiento político cuando ya se haya iniciado un proceso sancionatorio.



No obstante, el CNE certificó que la colectividad no tenía procesos de esa naturaleza en curso al momento de aprobar la operación.



En ese sentido, el alto tribunal precisó que “los argumentos planteados por la parte demandante, así como la eventual configuración de las irregularidades atribuidas al procedimiento de fusión, deberán ser objeto de un análisis integral en la sentencia, una vez se cuente con la totalidad de los elementos de juicio necesarios para establecer su incidencia en la legalidad del acto acusado”.