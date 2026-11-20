Crece abanico de aspirantes para la Alcaldía de Cúcuta

El destape de aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de octubre de 2027 es un anticipo a ese proceso ciudadano. Se adelantan las campañas y se actualiza el debate respecto a las propuestas de gobierno.

Como van las cosas, es probable que el abanico de aspirantes al primer cargo de la administración municipal en la capital de Norte de Santander sobrepase los diez.

De acuerdo con algunos aspirantes que confirmaron su proyecto y de fuentes políticas que tienen contactos con otros, se han alineado en la carrera por la Alcaldía de Cúcuta, William Correa, Jairo Yáñez, Luz Carime Rodríguez, Jairo Cristo, Leandro Castellanos y Carlos Soler.

También pueden entrar al partido otros que no han autorizado la revelación de sus nombres y esperan resultados de consultas que adelantan.

Daniel Coronell es premio de Periodismo Simón Bolívar

El pasado miércoles 18 de noviembre se hizo entrega a los ganadores de la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, creado y patrocinado por la empresa Seguro Bolívar.

El principal reconocimiento, ‘Vida y obra’, se hizo al periodista Daniel Coronell, quien ha ejercido el oficio con reconocida idoneidad durante medio siglo. Recientemente también recibió en Estados Unidos el premio María Mooors Cabot.

Coronell se ha desempeñado en todas las áreas del periodismo, en Colombia y Estados Unidos en forma sobresaliente. Su Reporte Coronell ha alcanzado alto nivel de aceptación y como columnista figura entre los más leídos.

Unánime defensa a la libertad de prensa

Todas las intervenciones durante la entrega del Premio de Periodismo Simón Bolívar pusieron énfasis en la defensa de la ibertad de prensa. Advirtieron sobre los asedios que le hacen desde sectores que buscan distorsionar la versión de los hechos.

También se coincidió en que el periodismo es contrapoder y que es soporte fundamental de la democracia.

Inadmitidas en Consejo de Estado las demandas sobre el “voto fusil”

Los adversarios de la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de Colombia propagaron la narrativa según la cual los votos obtenidos por él en áreas rurales fueron el resultado de la presión de los grupos armados sobre los electores y llamaron esa presunta acción “el voto fusil”.

Con esa versión presentaron demandas ante el Consejo de Estado con la finalidad de que se anulara la votación. Sin embargo, el alto tribunal no admitió las querellas por carecer de sustento, o sea, no aportaron pruebas de confirmación.

Dirigente de la CUT en La Palabra

El directivo nacional de la Confederación Unitaria de Trabajadores, William Velandia será el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal ATN. Se transmite sábado y domingo (21 y 22 de noviembre en el horario de 8:00 a 8: 30 de la noche.

Parra vino de Bogotá el pasado jueves para participar en representación de su organización en los desarrollos de la marcha popular en Cúcuta.

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