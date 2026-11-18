Después de una carrera de 20 años consecutivos en la política, Roy Leonardo Barreras Montealegre da un paso al costado para dedicarse a la literatura. Pone fin a ese protagonismo público después de ser congresista, gestor de paz, embajador de Colombia en el Reino Unido y conductor partidista. Está alineado ideológicamente con el progresismo de izquierda.

Participó en la creación del Pacto Histórico y tuvo desempeño relevante en la elección de Gustavo Petro a la Presidencia. En 2026 hizo parte de la baraja de aspirantes a la jefatura del Estado. A partir de ese desenlace replanteó sus quehaceres.

La movilización de mañana

Las centrales obreras con sus trabajadores sindicalizados, trabajadores informales y de diferentes sectores productivos, estudiantes, dirigentes comunales, movimientos políticos y organizaciones sociales tendrán participación en la movilización programada para mañana, en todo el país.

La marcha en las diferentes ciudades y áreas rurales será pacífica y está orientada a demandar la estabilidad de los derechos sociales. Se reclamará contra el cobro del IVA a productos de la canasta familiar.

Los organizadores de la marcha han garantizado su desarrollo pacífico, como una expresión democrática.

No tendrán IVA los alimentos

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó su decisión de excluir el IVA a los productos básicos de la canasta familiar y ese gravamen será retirado del proyecto de ley que cursa en el Congreso y con el cual se buscan recursos tendientes a la recuperación de la economía.

El mandatario dijo que no había sido partidario de aplicar IVA a los alimentos, pero sus asesores no lo tomaron en cuenta.

Se considera que la posición presidencial es también resultado de la inconformidad popular que se ha expresado con respecto a la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso.

El Catatumbo es asediado por drones

Los grupos que activan el conflicto armado en el Catatumbo tienen asediado ese territorio con el empleo de drones explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil. Durante el 2026 se han registrado unas 70 incursiones, que son atentados con muertos y heridos entre uniformados y civiles, a pesar de la vigilancia dispuesta por las Fuerzas Armadas.

En los últimos días Tibú ha sido escenario de la violencia del Eln, de las disidencias de las Farc y de otras estructuras criminales, con un saldo considerable de víctimas.

La Fuerza Pública ha respondido con operaciones en la zona, pero los combatientes de los grupos armados retoman la ofensiva sin pérdida de tiempo.

La colonia china en Buenaventura

El pasado sábado 14 de noviembre, en las instalaciones del Banco de la República, se llevó a cabo en el puerto de Buenaventura (Valle), la presentación del libro “Una vaga memoria que pelecha en las lluvias. Breve historia de la colonia china en Buenaventura, Colombia”.

La autoría del libro está a cargo de El Colectivo A.M.A conformado por Ivonne Espitia, Dedtmar Garcés y Ángela Farías. En un fragmento de la reseña sobre la obra se dice: “En el puerto más importante de nuestro país, existió una colonia china que tuvo gran relevancia para su historia y comercio. De aquel pasado quedan vestigios silenciosos, fragmentos de una memoria que pocos conocen y que merece ser cantada”. A dicho encuentro asistieron descendientes de familias chinas como los Fong y los Lan y su parentesco con los Flórez Góngora.

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