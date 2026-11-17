El ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, ya terminó de conformar su equipo, con el que busca encarar la última recta del año legislativo y cumplir con las demás tareas bajo su mando, tras la salida de Rodrigo Lara.



Luego de la llegada del exprocurador a la cartera política, se confirmó oficialmente su nuevo equipo que estará alrededor de las principales direcciones de este ministerio, que tendrá un nuevo giro tras la salida de Lara.



El nuevo ministro posesionó este martes a nuevos integrantes del equipo directivo que lo acompañarán en esta etapa de gestión institucional: entre ellos María Eugenia Carreño Gómez, viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos; y María Lorena Cuéllar Cruz, secretaria general.



También fueron nombrados Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, como gerente de la Imprenta Nacional; Carlos Chavarro como nuevo viceministro del Interior y Camilo Andrés Mantilla Vanegas como jefe de la Oficina de Control Interno.

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“Este es mi equipo más próximo, quienes me van a colaborar en esta travesía que acabamos de iniciar, ejerciendo las funciones de ministro del Interior”, expresó Ordóñez durante el acto de posesión para asumir los desafíos institucionales y las responsabilidades que demanda el país.



Asimismo, reiteró el compromiso de los nuevos directivos con el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales: “Cumpliremos fielmente nuestras funciones. Somos conscientes del momento que estamos viviendo, pero estamos entregados en las manos de Dios para cumplir fiel y escrupulosamente nuestras funciones constitucionales y nuestras funciones legales".



Con la incorporación de estos nuevos directivos, el Ministerio del Interior avanza en la conformación de su equipo de trabajo para asumir los retos institucionales y desarrollar las responsabilidades a su cargo, bajo el liderazgo del ministro Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Entre los principales retos en materia legislativa es impulsar y consolidar las mayorías en el Congreso para sacar adelante las iniciativas como la ley de rescate fiscal, la ley de sometimiento a la justicia para grupos armados, el nuevo estatuto antiterrorista.



Otras iniciativas en el legislativo se encuentran la ley de competencias (tras la reforma al Sistema General de Participaciones), el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, la reforma al Sistema General de Regalías y un nuevo Código Nacional de Tránsito.



Entre otros retos sociales se encuentra gestionar las manifestaciones ciudadanas y la aplicación de los decretos dejados por su antecesor sobre la intervención de la fuerza pública, además de respaldar los operativos militares de la administración actual.



También se encuentran dirigir la interlocución con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y minorías, así como tramitar las modificaciones que el Ejecutivo busca proponerle a los procesos de consulta previa.

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