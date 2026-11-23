La Procuraduría ordenó suspender provisionalmente a Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, después de que se conociera que habría falsificado su título de ingeniera de minas de la Universidad Nacional y otros documentos.

La decisión la tomó este lunes 23 de noviembre la Sala Disciplinaria de Instrucción, con ponencia del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera. La firmaron también los procuradores delegados Patricia Carrillo Blanco y José Rodrigo Vargas del Campo.

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Según el auto, la representante habría falsificado en 2021 su título de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional y la tarjeta profesional que la acreditaba en esa área. Luego habría usado esos documentos para vincularse como contratista de la Dian y también los habría presentado al Congreso.

Para la Procuraduría, esos hechos podrían ser una falta gravísima, porque encajarían en los delitos de “obtención de documento público falso” y “uso de documento falso”. El Código Penal castiga el uso de documento falso con cárcel de cuatro a doce años.

La Procuraduría concluyó que, si Estrada sigue en el cargo, podría interferir en la investigación. El auto habla de un “patrón de comportamiento”, porque presuntamente falsificó el diploma de bachiller, el título universitario, la tarjeta profesional y certificaciones de experiencia laboral. Según la Procuraduría, desde su cargo podría ocultar o alterar pruebas, como informes de cumplimiento de contratos, cuentas de cobro y pagos de seguridad social.

¿Qué implica?

Estrada queda separada del cargo de inmediato y no recibirá sueldo mientras dure la suspensión. El Código General Disciplinario fija un término de tres meses para esta medida. La decisión debe ser revisada por el procurador general en grado de consulta, pero se aplica desde ya, y ya fue comunicada a la Mesa Directiva de la Cámara. La Procuraduría aclara que la suspensión no es una sanción ni implica que se haya decidido sobre su responsabilidad. Es una medida preventiva para proteger la investigación, que abrió el pasado 19 de noviembre.

