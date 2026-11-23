Luego que este año, mediante el Decreto 2578 de 2026, Colombia fijara un nuevo día festivo con motivo del homenaje a Nuestra Señora de Chiquinquirá, el país se consolidó como el país con más festivos entre el bloque de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde.

Con 19 festivos a partir de 2026, Colombia tendrá un festivo cada 19 días el próximo año teniendo en cuenta que 2027 tendrá 365 días.

Entre los países del bloque Ocde, el país aventaja por dos días al segundo país con más festivos, Lituania con 17. El top cinco de países lo completan Japón con 16 festivos, Corea del Sur con 15 y Eslovaquia con 14.

En el otro extremo, Canadá y Suiza solo tendrán cinco festivos el próximo año, Dinamarca tendrá seis y Suecia y México con siete cada uno.

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“Colombia tiene 19 festivos al año, la mayor cifra de la Ocde. Aun así, el problema de productividad del país no se explica por los festivos. Colombia es de los países de la Ocde donde más horas se trabaja al año y, al mismo tiempo, de los que menos producen por hora, cerca de un tercio del promedio del bloque. Si trabajar más días hiciera a un país más productivo, Colombia estaría arriba en el ranking, y está abajo”, comentó Jhon Torres, jefe de investigaciones económicas de Native Capital Management.

Ahora, si se revisa cuántos ‘días libres’ tendrán los trabajadores el próximo año (considerando las vacaciones anuales por ley), los franceses figuran en la primera posición con 41 días de descanso entre 11 días festivos y 30 de vacaciones al año, luego está Luxemburgo con 40 días entre 14 festivos y 26 de vacaciones, Finlandia con 38 días entre 13 festivos y 25 de vacaciones, Italia también con 38 entre 12 festivos y 26 de vacaciones y Lituania con 37 días entre 17 festivos y 20 de vacaciones. Colombia se ubica en el noveno puesto sumando 15 días de vacaciones al año.

Aunque Torres considera que el número de festivos no determina la productividad laboral de un país, subrayó que estos días inciden en sectores económicos puntuales.

“Los festivos sí tienen un costo, pero se concentra en algunos sectores. Afectan sobre todo a la industria y la manufactura, que tienen procesos continuos, y a los servicios financieros y al comercio exterior, porque los mercados internacionales siguen abiertos esos días”, apuntó el analista.

En cambio, sectores como el turismo, la hotelería, los restaurantes y el transporte se benefician, particularmente en los municipios porque son ingresos clave para la economía local.

Las horas trabajadas en 2027

El cálculo para determinar las horas efectivas trabajadas por semana permite concluir que la jornada laboral será de 40 horas pese a que, por ley, son 42 horas después de la aprobación de la reforma laboral (el año pasado eran 44 horas de jornada laboral semanal hasta julio y luego se redujo hasta la cifra mencionada).

Son 42 horas semanales por ley que, multiplicadas por 52 semanas, dan 2.184 horas efectivas trabajadas

Si se toma como referencia una jornada diaria promedio de ocho horas, esos 19 días representan cerca de 152 horas que no se trabajará a lo largo del año. Al descontar los festivos, las horas efectivamente trabajadas bajan a unas 2.032 horas.

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Al dividirla por las 52 semanas del año, se concluye que 2027 tendrá una semana laboral cercana a 40 horas, cifra que no depende del número de festivos, sino del calendario legal de reducción de jornada.

Marzo, mayo y julio tendrán tres festivos

Con 19 festivos marcados en el calendario, marzo, mayo y julio serán los meses con más días de este tipo el próximo año, cada uno con tres. Marzo, gracias a la Semana Santa tendrá festivos el lunes 22, el jueves 25 y el viernes 26. Los festivos de mayo serán el primero de ese mes por el Día del Trabajo, el lunes 10 por la Ascensión del Señor y el lunes 31 por el Corpus Christi. Finalmente, julio tendrá festivos el cinco (por San Pedro y San Pablo), el 12 por la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y el martes 20 por el Día de la Independencia.

Tomado de La República