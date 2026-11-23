Nvidia anunció que vuelve a nombrar a Jensen Huang presidente ejecutivo, con efecto inmediato. Las acciones de Nvidia se dispararon tras conocerse la noticia, con una subida de más de 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La decisión de la empresa de recuperar a Huang supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.

Huang convirtió a Nvidia, que en un principio se dedicaba al diseño de chips para videojuegos, en el principal proveedor de procesadores de inteligencia artificial, dirigiendo durante el camino su estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

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Huang dimitió el 12 de noviembre tras salir a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las autoridades estadounidenses sospechan que espía para China, una acusación que Pekín niega.

El directorio dijo estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang y, tras recibir información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

Tomado de La República