El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar a la Reserva Federal (Fed) por mantener elevadas las tasas de interés y acusó a la institución de estar “sumamente politizada”, al considerar que sus decisiones están perjudicando el desempeño económico del país.

Durante una rueda de prensa, el mandatario manifestó su inconformidad con la política monetaria estadounidense y sostuvo que las tasas deberían reducirse ante los resultados económicos que, según afirmó, ha conseguido su administración.

“Las tasas de interés están demasiado altas porque tenemos una Reserva Federal muy politizada. Y, por cierto, no culpo al presidente de la Reserva Federal; culpo al hecho de que la institución en sí está sumamente politizada”, declaró Trump.

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Sus afirmaciones se producen en medio de sus reiterados cuestionamientos a las decisiones del organismo encargado de establecer la política monetaria de Estados Unidos.

Trump cuestiona las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

El mandatario aseguró que existe una contradicción entre los resultados económicos que presenta su Gobierno y las decisiones adoptadas por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), responsable de establecer las tasas de interés de referencia.

Según Trump, cuando la economía estadounidense muestra indicadores favorables, la Reserva Federal responde con incrementos en las tasas, en lugar de reducirlas.

“Cuando tienes buenos resultados, tu solvencia crediticia mejora. Nosotros hacemos justo lo contrario; parece que lo hacemos para destruir el país. Y cuando logramos estas cifras tan positivas, no deberían seguir subiendo las tasas. Deberían bajarlas, porque nuestra solvencia es mayor”, afirmó.

El presidente insistió en que el desempeño económico debería traducirse en condiciones financieras más favorables para Estados Unidos.

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Sin embargo, sus declaraciones reflejan su posición frente a la política monetaria y no constituyen, por sí mismas, una explicación de los criterios técnicos utilizados por la Reserva Federal para tomar sus decisiones.

Trump asegura que la economía de Estados Unidos podría crecer hasta un 20 %

Durante su intervención, Trump también se refirió al crecimiento del producto interno bruto (PIB) estadounidense y planteó que la economía podría alcanzar tasas de expansión considerablemente superiores a las actuales.

El mandatario afirmó que el crecimiento podría situarse entre el 15 % y el 20 %, frente al 4 % que, según sus declaraciones, registra actualmente la actividad económica del país.

Estas cifras fueron mencionadas por el presidente como parte de sus argumentos para reclamar una reducción de las tasas de interés.

“Es realmente lamentable que, justo cuando nos va tan bien, ellos decidan subir las tasas de interés. Pero, a pesar de todo, hemos logrado superar los obstáculos; realmente los hemos superado. Y eso ocurre a pesar de los intentos de algunos, no sé por qué, de obstaculizarlo”, sostuvo.

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Trump consideró que las decisiones de la Reserva Federal representan un obstáculo para alcanzar un mayor crecimiento económico, aunque no presentó en sus declaraciones detalles sobre las proyecciones que sustentan los porcentajes mencionados.

Trump pide que Estados Unidos tenga las tasas de interés más bajas del mundo

El presidente estadounidense reiteró que, a su juicio, Estados Unidos debería contar con las tasas de interés más bajas a nivel internacional.

Según explicó, la fortaleza económica del país debería permitir condiciones de financiación más favorables y evitar incrementos en los tipos de referencia.

“Siempre, incluso en épocas en las que no nos iba bien, hemos tenido los tipos de interés más bajos del mundo. Ahora, simplemente siguen subiendo los tipos. Si nos va bien, siguen subiéndolos hasta que, tal vez, deje de irnos bien”, agregó.

Con estas declaraciones, Trump volvió a expresar su desacuerdo con la política monetaria de la Reserva Federal, a la que responsabiliza de mantener unas tasas de interés que considera excesivas para la situación económica estadounidense.

El mandatario insistió en que una reducción de los tipos permitiría acompañar los resultados económicos de su administración, mientras mantiene sus cuestionamientos a las decisiones del organismo monetario.

Tomado de El Universal.