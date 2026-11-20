Un sismo de magnitud 6,9 se registró este viernes 20 de noviembre en Perú, según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p.m. (hora local), con epicentro a unos 22 kilómetros al noroeste de Ondores, en la región de Junín. El organismo estadounidense ubicó inicialmente el evento en una magnitud de 6,9.
Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú reportó una magnitud preliminar de 7,3 y señaló que el sismo tuvo una profundidad de 48 kilómetros. Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica.
[PRELIMINAR] Evento: igepn2026wtzg Ocurrido: 2026-11-20 19:09:17 Mag.: 7.3M Prof.: 48.0 km Lat.: 10.961° S Long.: 76.080° W Localizado: a 23.43 km de Junin, Junin Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/w2x7BPxnWp https://t.co/mOyKJn2qH0