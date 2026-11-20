Un sismo de magnitud 6,9 se registró este viernes 20 de noviembre en Perú, según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p.m. (hora local), con epicentro a unos 22 kilómetros al noroeste de Ondores, en la región de Junín. El organismo estadounidense ubicó inicialmente el evento en una magnitud de 6,9.

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