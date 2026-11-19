En pleno encuentro de la 33° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se observó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada mientras el mandatario chino, Xi Jinping, pronunciaba su discurso de apertura.

Las imágenes originales, captadas por la cadena estatal China Central Television (CCTV) y transmitidas en vivo durante la cumbre, muestran a Trump sentado en la mesa redonda junto a otros líderes internacionales.

Mientras Xi Jinping exponía propuestas sobre la importancia del libre comercio, la integración económica regional y la solidaridad entre las 21 economías miembros de la APEC, la cámara enfocó al presidente estadounidense, quien permaneció con los ojos cerrados durante aproximadamente 10 segundos. En contraste con la postura de Trump, otros asistentes a la reunión, entre ellos el primer ministro canadiense Mark Carney, fueron captados tomando notas activamente de la intervención.