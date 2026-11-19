Entre el 23 y el 26 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores visitará un centro de detención en Ucrania, donde se encuentran ciudadanos colombianos privados de la libertad por la guerra entre este país y Rusia.

Tras gestiones diplomáticas avanzadas por Colombia, se concretó la diligencia que facilita el contacto directo con los connacionales y brindarles acompañamiento mediante los canales consulares.

La visita estará a cargo de funcionarios de la Dirección de Servicios Consulares y de las misiones diplomáticas colombianas y se espera que en ella se conozcan las necesidades de los detenidos, así como explicarles sobre los servicios de asistencia disponible y recibir sus solicitudes sobre la comunicación con sus familiares.

Si bien, el Ministerio aclaró que la asistencia consular no reemplaza la defensa de un abogado ni interviene en los procesos judiciales de Ucrania, los funcionarios brindarán información acerca de las alternativas de orientación jurídica disponibles en el país en el que se encuentran.

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Además, insistió en que el Gobierno no participa en el reclutamiento ni promueve o financia la vinculación de colombianos a conflictos armados en el exterior. Por ello, pidió a Ucrania y a Rusia implementar medidas que impidan la incorporación de colombianos a sus fuerzas militares.

Las alertas por el reclutamiento de colombianos

Entre las cifras de los reportes recibidos por los canales diplomáticos, Colombia registra 259 ciudadanos fallecidos y 1.068 desaparecidos, así como 2.158 solicitudes de asistencia consultar con relación a la guerra.

En ese contexto, la Cancillería hizo un llamado a los colombianos para incrementar las precauciones ante las ofertas de trabajo en el extranjero que estén relacionadas a actividades militares, de seguridad o apoyo operativo. Además, recomendó revisar cuidadosamente la identidad de aquellos que ofrecen los empleos, las condiciones contractuales, las funciones que se realizarían y los riesgos asociados antes de aceptar las propuestas.

También señaló que no puede cancelar, modificar ni declarar nulos los contratos privados que hayan sido firmados por colombianos con fuerzas armadas extranjeras, por lo que la finalización se deberá adelantar de acuerdo a la legislación y los procedimientos aplicables en cada caso.

El Ministerio implementa acciones preventivas como campañas de información acerca de los riesgos de unirse a conflictos armados en otros países y ha compartido información a las autoridades pertinentes sobre las posibles redes de reclutamiento y ofertas laborales fraudulentas.

Asimismo, anunció que continuará con el acompañamiento consular a los connacionales detenidos, sus familiares y a otros colombianos afectados por el conflicto, mientras fortalecerá las medidas para evitar nuevos reclutamientos.