Colombia recibirá entre el 20 y el 22 de diciembre a una delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND), en una visita que busca fortalecer los vínculos entre ambas regiones y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

La agenda, que se extenderá durante tres días, incluirá un encuentro interparlamentario y reuniones con instituciones colombianas. Entre los principales asuntos que se abordarán están la seguridad, el intercambio de experiencias legislativas y jurídicas y la promoción de inversiones entre Colombia y la Unión Europea.

El anuncio se conoció durante una reunión preparatoria realizada este jueves en Bruselas, en la que participó el embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, Juan Gonzalo Ospina. Durante el encuentro, el diplomático recibió la bienvenida de los europarlamentarios y presentó algunos de los intereses del Gobierno colombiano en materia de relacionamiento internacional.

Ospina defendió que el Estado de derecho, la independencia de la justicia y la solidez institucional son condiciones fundamentales para atraer inversión extranjera. También destacó la importancia de proteger la propiedad privada y la iniciativa empresarial, aspectos que enmarcó en la estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que tiene como meta alcanzar un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6 %.

Seguridad e inversión, entre las prioridades

Durante el intercambio, el eurodiputado neerlandés Sebastian Kruis, integrante de la delegación y nacido en Medellín, afirmó que «cesó la horrible noche», en referencia a una expresión del Himno Nacional colombiano. Según el relato de Ospina sobre la sesión, el parlamentario hizo el comentario al valorar las políticas del nuevo Gobierno.

Para Colombia, la visita representa una oportunidad de acercar sus prioridades a los representantes europeos y explorar nuevas vías de cooperación. Entre los sectores en los que se identifican posibilidades de trabajo conjunto están la seguridad, la educación, la energía, los hidrocarburos y el desarrollo de una posible alianza digital.

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El embajador también señaló que los encuentros permitirán a los eurodiputados conocer de primera mano la situación del país y dialogar sobre democracia, libertades públicas y programas de ayuda al desarrollo. Otro de los objetivos será facilitar contactos con inversionistas europeos y avanzar en la implementación del acuerdo comercial vigente entre Colombia y la Unión Europea.

Cooperación para enfrentar el crimen organizado

La seguridad y la defensa también tendrán un lugar importante en la agenda. Colombia busca profundizar la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante mecanismos de coordinación judicial y policial.

En ese propósito aparece Eurojust, la agencia de la Unión Europea encargada de fortalecer la cooperación judicial en materia penal, con la que Colombia ya trabaja a través de un punto de contacto.

En el ámbito policial, Ameripol constituye otra herramienta para impulsar el intercambio de información y la coordinación entre los cuerpos de seguridad de la región. La organización fue creada en Bogotá en 2007 y Colombia aprobó en julio de 2026 su tratado constitutivo, que establece la sede permanente en la capital del país.

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La delegación del Parlamento Europeo desarrolla su trabajo en el marco del diálogo con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que integran la Comunidad Andina. Su labor permite fortalecer los vínculos políticos e institucionales entre ambas regiones.

La visita de diciembre contará con el acompañamiento de la Delegación de la Unión Europea en Bogotá y buscará consolidar los canales de diálogo directo con los eurodiputados, quienes participan en la discusión y aprobación de leyes, así como de acuerdos internacionales de la Unión Europea.