El expresidente venezolano Nicolás Maduro publicó un mensaje de contenido religioso en sus redes sociales este miércoles 18 de noviembre, horas después de que se conociera la llegada a Caracas de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. En su pronunciamiento hizo referencia a la fe cristiana, la paz y la libertad, en medio de un nuevo episodio de tensión entre ambos países.

La publicación estuvo relacionada con el primer aniversario de la ratificación de Venezuela a Cristo Redentor, una ceremonia que, según recordó Maduro, se realizó en el Palacio de Miraflores con la participación de representantes de distintas iglesias del país.

“Hoy, 18 de noviembre, celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor”, escribió el exmandatario al evocar el acto celebrado en el Salón Ayacucho. También señaló que aquel encuentro marcó la historia espiritual del pueblo cristiano venezolano.

El mensaje estuvo acompañado de referencias bíblicas, principalmente del Evangelio de Juan y de las cartas del apóstol Pablo. Maduro utilizó estos pasajes para expresar su confianza en la fe como elemento para afrontar las dificultades que atraviesa el país.

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su mensaje sobre la paz y la libertad?

En uno de los apartados de su publicación, el exmandatario citó un fragmento del Evangelio de Juan relacionado con el agua viva y las enseñanzas de Jesús. La referencia fue utilizada para transmitir un mensaje de esperanza y unión ante las circunstancias que enfrenta Venezuela.

“Ríos de agua viva, de amor y unión han brotado como manantial puro entre nuestro pueblo para superar todas las pruebas que la vida nos ha dado”, manifestó Maduro, quien también hizo referencia a la necesidad de continuar transitando caminos de paz y renacimiento.

Posteriormente, incorporó una cita de la segunda carta a los Corintios y mencionó a su esposa, Cilia Flores, al señalar que ambos compartían las palabras del apóstol Pablo sobre la pureza, la paciencia, la bondad y el amor sincero.

“Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo, lo tenemos todo”, expresó en otra parte de la publicación, en la que volvió a destacar el papel de la espiritualidad.

El pronunciamiento terminó con una referencia a la confianza en Dios y una mención expresa a dos asuntos: la paz y la libertad. “Con pureza, paciencia, bondad y amor sincero seguimos actuando y viviendo, con la fe absoluta en el poder de Dios, que nos dará la maravilla de la paz y de la libertad”, escribió.

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¿Qué pasó con la llegada de Pete Hegseth a Caracas?

El mensaje de Maduro se conoció en medio de la visita sorpresa de Pete Hegseth a la capital venezolana. El funcionario estadounidense llegó para reunirse con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en un encuentro que incluyó anuncios relacionados con la cooperación militar entre ambos países.

Durante su visita, Hegseth pronunció un discurso en la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde se refirió a la operación denominada ‘Resolución Absoluta’, mediante la cual las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro.

El secretario de Guerra también anunció un acuerdo militar con Venezuela. Su presencia en el país lo convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Caracas desde la captura del exmandatario por parte de fuerzas de Estados Unidos.