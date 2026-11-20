El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este jueves 19 de noviembre, para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027.

El mandatario, de 45 años, llegó acompañado del vicepresidente Félix Ulloa, quien también registró su aspiración para continuar en el cargo, en medio de un amplio respaldo ciudadano y con una oposición que enfrenta dificultades para disputarle el poder.

Tras formalizar su inscripción en San Salvador, Bukele pidió a sus seguidores participar en las votaciones y convocar a sus familiares y conocidos para acudir a las urnas.

“Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (...) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, expresó el presidente.

También aseguró que “El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países” y manifestó su intención de evitar un retroceso en las políticas implementadas durante su administración. Ante los asistentes, afirmó: “Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”.

La inscripción se realizó ante cerca de 3.000 seguidores, según una de las informaciones sobre el acto. Bukele cuenta con una aprobación cercana al 80 %, de acuerdo con los datos reportados en los balances de su popularidad, y parte como favorito para los comicios.

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Su respaldo está relacionado principalmente con la política de seguridad que puso en marcha contra las pandillas, mediante un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta estrategia redujo los índices de criminalidad en el país, aunque también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones y las condiciones de reclusión.

La reforma constitucional que abrió el camino a la reelección