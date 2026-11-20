El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este jueves 19 de noviembre, para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027.
El mandatario, de 45 años, llegó acompañado del vicepresidente Félix Ulloa, quien también registró su aspiración para continuar en el cargo, en medio de un amplio respaldo ciudadano y con una oposición que enfrenta dificultades para disputarle el poder.
Tras formalizar su inscripción en San Salvador, Bukele pidió a sus seguidores participar en las votaciones y convocar a sus familiares y conocidos para acudir a las urnas.
“Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (...) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, expresó el presidente.
También aseguró que “El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países” y manifestó su intención de evitar un retroceso en las políticas implementadas durante su administración. Ante los asistentes, afirmó: “Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”.
La inscripción se realizó ante cerca de 3.000 seguidores, según una de las informaciones sobre el acto. Bukele cuenta con una aprobación cercana al 80 %, de acuerdo con los datos reportados en los balances de su popularidad, y parte como favorito para los comicios.
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Su respaldo está relacionado principalmente con la política de seguridad que puso en marcha contra las pandillas, mediante un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta estrategia redujo los índices de criminalidad en el país, aunque también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones y las condiciones de reclusión.
La reforma constitucional que abrió el camino a la reelección
La candidatura de Bukele es posible después de una modificación a la Constitución salvadoreña que eliminó los límites para la reelección presidencial consecutiva.La reforma constitucional que abrió el camino a la reelección
La candidatura de Bukele es posible después de una modificación a la Constitución salvadoreña que eliminó los límites para la reelección presidencial consecutiva.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una misma jornada una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. La decisión se tomó sin un debate previo ni un proceso de análisis, según la información reportada.
Entre los principales cambios establecidos se encuentran:
-La eliminación del límite de dos períodos presidenciales consecutivos, lo que permite la reelección indefinida.
-La ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
-La eliminación de la segunda vuelta electoral.
-El adelanto de las elecciones presidenciales para 2027, con el propósito de sincronizarlas con los comicios legislativos y municipales.
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Bukele asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente en ese momento prohibía la reelección inmediata. Inicialmente, ese período debía finalizar en 2029, pero la reforma modificó el calendario y lo acortó para que las elecciones presidenciales se realizaran en 2027.
De esta manera, el mandatario buscará permanecer en el Ejecutivo hasta 2033 si obtiene la victoria en las próximas elecciones.
Su aspiración también ha generado cuestionamientos por las condiciones en las que se permitió su primera reelección. En 2024, la candidatura fue objeto de controversia debido a que la prohibición constitucional fue superada mediante un fallo de jueces afines al Gobierno.
La política de seguridad y las denuncias por derechos humanos
La principal bandera política de Bukele ha sido su estrategia contra las pandillas, que comenzó a implementarse bajo un régimen de excepción en marzo de 2022.
Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 93.000 personas. De acuerdo con las cifras recogidas en los reportes sobre la situación del país, cerca del 90 % de los detenidos continúa sin juicio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal. Además, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha señalado que los abusos relacionados con la política de seguridad podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Otro de los episodios que generó cuestionamientos ocurrió en 2025, cuando el Gobierno mantuvo incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y enviados a una cárcel salvadoreña destinada al confinamiento de presuntos integrantes de pandillas.
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Bukele, quien se ha descrito a sí mismo como «dictador cool», también ha sido señalado por supuestos acuerdos con pandillas en el pasado, acusaciones que ha negado. A esto se suman denuncias de organizaciones que sostienen que el régimen de excepción ha sido utilizado para perseguir a críticos del Gobierno.
En el ámbito económico, la situación también representa un desafío para su administración. El país tiene una economía dolarizada y, según los datos citados en los reportes, la canasta básica consume cerca del 66 % del salario mínimo, establecido en 408 dólares.
¿Quiénes competirán contra Bukele en 2027?
En las elecciones del 28 de febrero de 2027, Bukele se enfrentará a candidatos de los partidos que han representado históricamente a los principales sectores políticos de El Salvador.
Entre los aspirantes mencionados se encuentran el médico de izquierda Rafael Aguirre, vinculado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la exdiputada de derecha Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Sin embargo, el mandatario llega a la contienda con una ventaja en popularidad y con el respaldo de Nuevas Ideas, partido que mantiene el control de la Asamblea Legislativa y que impulsó los cambios constitucionales que hicieron posible su nueva candidatura.
Las elecciones de 2027 no solo definirán quién ocupará la Presidencia durante los próximos seis años. También se elegirán diputados y autoridades municipales, en un proceso que se desarrollará bajo las nuevas reglas electorales aprobadas durante el Gobierno de Bukele.
Tomado de El Colombiano.