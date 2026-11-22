Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en un forcejeo frente a decenas de pasajeros que se disponían a abordar un avión en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Los agentes detuvieron a dos ciudadanos mexicanos en plena pasarela de embarque, en un procedimiento que quedó registrado en videos y que provocó el retraso de un vuelo con destino a Los Ángeles.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios funcionarios, algunos con el rostro cubierto y vestidos con chaquetas sin distintivos y pantalones caqui, mientras reducen a una persona y la arrastran por el suelo. En medio del procedimiento, una mujer reclama a los agentes y asegura que están llevándose a su padre, Ricardo Larrondo Mendoza. También afirma que ambos cuentan con permisos de trabajo en Estados Unidos.
Sin embargo, la versión de las autoridades federales señala que la intervención tenía como objetivo detener a Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que habría permanecido en territorio estadounidense después de que venciera el tiempo autorizado por su visa, en incumplimiento de las normas migratorias del país.
Durante el mismo operativo fue arrestada Sofía Hernández Mejía, también mexicana. Según el comunicado de ICE, la mujer lanzó café caliente contra los agentes que participaban en la intervención. La agencia sostuvo que, tras verificar su situación migratoria, estableció que también había excedido el periodo de permanencia permitido por su visa. Por estos hechos podría enfrentar cargos por agresión a un funcionario federal.
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La intervención se produjo alrededor de las 8:00 de la mañana del sábado 21 de noviembre, cuando los pasajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines, cuya salida hacia Los Ángeles estaba programada para las 8:10 a. m.
La compañía aseguró que no recibió ninguna notificación anticipada sobre el procedimiento migratorio y expresó su preocupación por la manera en que se desarrolló la detención, especialmente porque ocurrió en una zona concurrida y durante el embarque.
Alaska Airlines calificó lo sucedido como una situación angustiante tanto para los viajeros como para sus trabajadores y reiteró que su compromiso es garantizar que cada pasajero reciba un trato digno y respetuoso.
La operación también alteró la programación del vuelo. Según los reportes sobre el incidente, el avión terminó despegando alrededor de las 11:00 de la mañana, casi tres horas después de lo previsto, mientras varios pasajeros fueron reubicados en otras conexiones.
Por su parte, el Puerto de Seattle manifestó que el procedimiento resultó perturbador no solo para los familiares de los detenidos, sino también para los demás viajeros que presenciaron la escena. La entidad anunció que buscaría explicaciones de los funcionarios federales para esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la intervención.
Las imágenes del procedimiento provocaron una fuerte reacción del gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, quien cuestionó los métodos empleados por los agentes y pidió la eliminación de la agencia migratoria.
Durante una conferencia de prensa con dirigentes sindicales y representantes políticos locales, Ferguson calificó el video como espeluznante y aseguró que el país necesita un sistema de control migratorio y protección de fronteras que funcione bajo principios de eficacia, ética y respeto por los derechos humanos.
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Ferguson también anunció que investigaría las circunstancias que permitieron a los agentes ingresar a la pasarela de embarque. En particular, expresó dudas sobre un posible incumplimiento de una ley estatal que firmó en marzo y que establece restricciones al uso de máscaras por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“ICE está completamente fuera de control. Como muchos estadounidenses, me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras suben a un avión, sembrando el caos en nuestras comunidades. Las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma son solo el último ejemplo de las tácticas profundamente contrarias a los valores estadounidenses de ICE. Tendré más que decir esta tarde”, dijo el gobernador.
A las críticas se sumó la senadora demócrata Patty Murray, quien manifestó su indignación por las imágenes de los agentes sometiendo a una mujer contra el suelo. La congresista advirtió que las actuaciones de la agencia deberán someterse a un mayor escrutinio político y parlamentario.
“Estoy indignada por un video perturbador en el que agentes del ICE derriban a una mujer en una pasarela de embarque en SeaTac. Hoy exijo respuestas al DHS y seguiré luchando para poner fin a esta repugnante campaña de terror. Trump tendrá que rendir cuentas ante un Congreso demócrata el 3 de enero: SÍ habrá consecuencias”, dijo.
El debate también llegó a los sindicatos. April Sims, presidenta del Consejo Laboral del Estado de Washington, afiliado a la AFL-CIO y que representa a más de 600.000 trabajadores, señaló que entre los pasajeros del vuelo había integrantes de organizaciones sindicales.
Sims cuestionó que la intervención se realizara en uno de los periodos de mayor movimiento aéreo del año, pocos días antes de la celebración del Día de Acción de Gracias y después de las recientes alteraciones que afectaron los vuelos en todo el país por un problema de comunicaciones.
🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑 "They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!" Well, that's that. A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to work, nothing more. It is handed out to people with pending asylum claims and other applications, including people who crossed illegally. And "we don't have papers" tells everyone exactly where he stands. Federal law, 8 U.S.C. 1357, gives immigration officers the authority to arrest without a warrant anyone they have reason to believe is in the country illegally. An airport jet bridge is no sanctuary. I hope ICE checks their papers too. Maybe they did, because they came back and arrested her too. Good job boys! What are they doing here? Anchor babies, thanks to Amy Coney Barrett and John Roberts, the two traitors on the bench?
— Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026
Tomado de El Colombiano.
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