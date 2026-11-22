Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en un forcejeo frente a decenas de pasajeros que se disponían a abordar un avión en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Los agentes detuvieron a dos ciudadanos mexicanos en plena pasarela de embarque, en un procedimiento que quedó registrado en videos y que provocó el retraso de un vuelo con destino a Los Ángeles.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios funcionarios, algunos con el rostro cubierto y vestidos con chaquetas sin distintivos y pantalones caqui, mientras reducen a una persona y la arrastran por el suelo. En medio del procedimiento, una mujer reclama a los agentes y asegura que están llevándose a su padre, Ricardo Larrondo Mendoza. También afirma que ambos cuentan con permisos de trabajo en Estados Unidos.

Sin embargo, la versión de las autoridades federales señala que la intervención tenía como objetivo detener a Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que habría permanecido en territorio estadounidense después de que venciera el tiempo autorizado por su visa, en incumplimiento de las normas migratorias del país.

Durante el mismo operativo fue arrestada Sofía Hernández Mejía, también mexicana. Según el comunicado de ICE, la mujer lanzó café caliente contra los agentes que participaban en la intervención. La agencia sostuvo que, tras verificar su situación migratoria, estableció que también había excedido el periodo de permanencia permitido por su visa. Por estos hechos podría enfrentar cargos por agresión a un funcionario federal.

Lea aquí: Samuel Vílchez, el refugiado venezolano que llegó a la Cámara de Representantes de Florida

La intervención se produjo alrededor de las 8:00 de la mañana del sábado 21 de noviembre, cuando los pasajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines, cuya salida hacia Los Ángeles estaba programada para las 8:10 a. m.

La compañía aseguró que no recibió ninguna notificación anticipada sobre el procedimiento migratorio y expresó su preocupación por la manera en que se desarrolló la detención, especialmente porque ocurrió en una zona concurrida y durante el embarque.

Alaska Airlines calificó lo sucedido como una situación angustiante tanto para los viajeros como para sus trabajadores y reiteró que su compromiso es garantizar que cada pasajero reciba un trato digno y respetuoso.

La operación también alteró la programación del vuelo. Según los reportes sobre el incidente, el avión terminó despegando alrededor de las 11:00 de la mañana, casi tres horas después de lo previsto, mientras varios pasajeros fueron reubicados en otras conexiones.

Por su parte, el Puerto de Seattle manifestó que el procedimiento resultó perturbador no solo para los familiares de los detenidos, sino también para los demás viajeros que presenciaron la escena. La entidad anunció que buscaría explicaciones de los funcionarios federales para esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la intervención.

Las imágenes del procedimiento provocaron una fuerte reacción del gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, quien cuestionó los métodos empleados por los agentes y pidió la eliminación de la agencia migratoria.

Durante una conferencia de prensa con dirigentes sindicales y representantes políticos locales, Ferguson calificó el video como espeluznante y aseguró que el país necesita un sistema de control migratorio y protección de fronteras que funcione bajo principios de eficacia, ética y respeto por los derechos humanos. Lea también: Donald Trump arremetió contra la Reserva Federal y la acusa de estar politizada Ferguson también anunció que investigaría las circunstancias que permitieron a los agentes ingresar a la pasarela de embarque. En particular, expresó dudas sobre un posible incumplimiento de una ley estatal que firmó en marzo y que establece restricciones al uso de máscaras por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.