Alberto Montoya Puyana, reconocido dirigente de Santander y el primer alcalde de Bucaramanga por elección popular, murió este lunes a los 82 años.



Arquitecto de profesión, su trayectoria profesional estuvo ligada con la construcción y el desarrollo tanto en el sector público como el privado.



En 1988 fue elegido como primer alcalde de Bucaramanga por elección popular, cargo que ejerció por 2 años, hasta 1990. Dentro de su mandato fue elegido como alcalde del año en el país.

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Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, fue elegido Senador, para el periodo 1991-1994.



También se desempeñó como presidente de la Financiera Eléctrica Nacional, director del Instituto de Fomento Industrial y rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.



Sobre su muerte se pronunció ya el expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó a través de su cuenta de la red social X: “Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón”.