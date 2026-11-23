El sábado pasado, Lida Murillo fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo mayor, quien habría cumplido 39 años. Pero ese día, cuando todavía no terminaba de recordar al hijo que perdió, recibió la noticia que ninguna madre quisiera escuchar. A su hijo menor, Diego Fernando Aguilar Murillo, también lo habían asesinado. El joven fue atacado a unas siete cuadras de la casa donde ella vive, en la urbanización Santa Elena.

El joven, de 32 años, salió un momento en su motocicleta Suzuki GN 125, negra y de placa VYB-94H, a comprar la cena. Cuando estaba a punto de regresar a casa, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en otra moto. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó, dejándolo tendido sobre el asfalto.

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Aunque la víctima fue trasladada a la clínica Medical Duarte, falleció debido a la gravedad de las heridas. En medio de lágrimas, su madre relató a La Opinión los últimos instantes de vida de Dieguito, como era conocido por sus vecinos.

"Me llamó una muchacha llorando y me dijo: '¡Doña Lida, le mataron a su hijo!'. Le respondí: 'No, él está comprando una hamburguesa. ¡No puede ser!'. Ella me repitió: 'Sí, doña Lida, lo acabo de ver, estoy acá'. No lo podía creer", manifestó.

La progenitora indicó que, según los testigos del hecho, el joven, quien se dedicaba a la compra y venta de motocicletas, había comido un perro caliente en un restaurante de la zona y pidió una hamburguesa para llevársela a ella. Minutos después, vio rondando por el sector a quienes terminarían siendo sus verdugos y los reconoció.

"Él conocía a los 'manes' (hombres). Cuando los vio que se vinieron, salió en carrera; me lo remataron. Le dieron como cuatro disparos", expresó a La Opinión. Diego alcanzó a subirse a su moto, pero los sicarios fueron más rápidos y le dispararon por la espalda.

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Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar las pesquisas, identificar a los responsables y establecer su paradero.

Diego Aguilar, de 32 años, intentó escapar de sus asesinos en su motocicleta. / Foto: cortesía

Un favor le costó la cárcel

Diego Fernando fue detenido en marzo de 2023 y enviado a prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En diciembre pasado, luego de recibir el beneficio de libertad condicional, regresó a la casa de su madre, donde había vivido toda su vida. Nunca les contó si había recibido alguna amenaza.

Su mamá reconoció que su hijo estuvo preso por ese delito, pero aseguró que todo ocurrió porque fue "confiado": un amigo le pidió que le guardara una caja, que él no revisó y que, según le contó, contenía droga.

"Le dijeron: '¡Venga, mano! Guárdeme esta caja. Es que fui a entregarla y no había nadie'. Entonces él me dijo que más tarde venían por ella. Por ese favor, al otro día, a las 5:00 de la mañana, estaba la Policía aquí", añadió Lida Murillo.

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Para librar de toda responsabilidad a sus padres, quienes también fueron vinculados al caso por las autoridades, Diego se allanó a los cargos. Su madre y demás familiares lo recordaron como un gran hijo, con muchos sueños y muy servicial, cualidades por las que se había ganado el cariño de vecinos y amigos.

"Hay cámaras de vigilancia en la zona y tienen que servir para saber quiénes lo hicieron. Me lo mataron a las 10:30 de la noche, a la misma hora que asesinaron a mi Pacho (su otro hijo, funcionario policial). Creo en la justicia divina, porque la terrenal todo el mundo la viola", apuntó.

Esta es la segunda pérdida que enfrenta Lida en cuatro años. Su otro hijo, Francisco Javier Sánchez Murillo, quien era patrullero de la Policía de Tránsito y Transporte y llevaba 13 años de servicio, fue asesinado durante un ataque armado en la vereda Guayabales, el 12 de febrero de 2022.

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