En el hogar de Jonn Jairo Mendoza Pacheco, en el barrio Nueva Colombia, de El Zulia, tendrán que aprender a vivir con el recuerdo de su cálida sonrisa, su don de servicio y esa personalidad arrolladora que lo caracterizaba.

El hombre, de 35 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la vía que comunica a Cúcuta con ese municipio, cuando regresaba a su casa después de cumplir con su jornada laboral.

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Según se pudo conocer, Mendoza, quien trabajaba como vigilante de una empresa privada, se movilizaba en una motocicleta Bajaj y, a la altura del corregimiento Urimaco, colisionó contra un automóvil Renault 9, blanco, que transitaba en sentido El Zulia-Cúcuta.

Al parecer, el conductor del vehículo habría invadido el carril contrario y le cerró el paso al guarda de seguridad. El impacto fue tan fuerte que la mitad del automóvil quedó totalmente destruida.

Jonn Jairo sufrió graves heridas, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde falleció horas después.

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"Mi cuñado era lo mejor del mundo, entregado a su hogar, alegre y demasiado buena persona. ¡De verdad! No hay palabras para describirlo", expresó a La Opinión Claudia Durán, quien también destacó que el hombre estaba muy feliz por la pronta llegada de su primer nieto.

Jonn Jairo Mendoza era padre de dos jóvenes y, de acuerdo con su familiar, "tenía una sonrisa que lo distinguía y era muy carismático", características que le permitieron ganarse el aprecio de quienes lo conocían.

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Sus compañeros de trabajo también lamentaron la trágica muerte de ‘24/7’, como uno de ellos llamaba a Mendoza, en referencia al oficio que desempeñaba.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades en este siniestro vial.