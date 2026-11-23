La congresista sostuvo que los pronunciamientos del exmandatario representan una amenaza para la estabilidad institucional de Colombia y pidió a la plataforma tomar medidas contra su perfil.

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María Elvira Salazar acusa a Petro de promover el derrocamiento del Gobierno

En su carta, Salazar señaló directamente al expresidente colombiano por sus recientes declaraciones políticas y aseguró que sus publicaciones constituyen llamados a derrocar al actual Gobierno.

“Gustavo Petro, quien fue presidente de Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto de este año, está publicando llamamientos explícitos al derrocamiento violento del Gobierno colombiano”, afirmó la congresista.

La legisladora citó como ejemplo un video compartido por Petro en X, cuyo contenido, según su interpretación, podría incentivar acciones dirigidas contra la administración de Abelardo de la Espriella.

“Compartió un video suyo en X en el que afirma que lo que hay que hacer es tomar las calles y que hacerlo conduciría a la restauración del derrocamiento del presidente Abelardo de la Espriella”, sostuvo.

Salazar insistió en que la red social debería actuar frente a estas publicaciones por considerar que incumplen sus normas de conducta.

“Gustavo Petro representa una amenaza para la continuidad de la democracia en el país de Colombia. La publicación de Petro en X constituye una clara violación de sus políticas. Por favor, hagan lo correcto y eliminen su cuenta de su plataforma”, solicitó.

MinTIC también solicitó suspender la cuenta de Gustavo Petro

La petición de María Elvira Salazar se suma a una solicitud presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia.

Según informó la cartera, este domingo remitió una comunicación al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X para solicitar la suspensión de la cuenta del exmandatario por una “posible incitación a la violencia”.

La actuación del Ministerio se produjo después de que Petro publicara un mensaje el sábado 21 de noviembre en el que pidió a los colombianos exigir la renuncia del presidente de la República.

“Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, escribió el expresidente.

La publicación estuvo acompañada de un video correspondiente a su intervención del 19 de noviembre en Cali, durante la jornada de paro nacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro durante las protestas en Cali?

En el video difundido por el exmandatario, Petro hizo un llamado a la movilización ciudadana contra el Gobierno nacional.

“Lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, manifestó durante su intervención.

El expresidente también sostuvo que, si millones de personas se congregan, corresponde a la ciudadanía restaurar lo que denominó la “democracia real”.

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Para el MinTIC, estas declaraciones desconocen la elección democrática del presidente Abelardo de la Espriella y podrían alentar acciones contra las instituciones del Estado.

En su comunicación, el Ministerio afirmó que la plataforma X “no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”.

¿X suspenderá la cuenta del expresidente Gustavo Petro?

Con la carta de María Elvira Salazar y la solicitud del MinTIC, la plataforma X recibió dos peticiones para adoptar medidas contra la cuenta del expresidente colombiano.

Ambas solicitudes cuestionan el contenido de sus publicaciones y consideran que podrían contravenir las políticas de la red social.

Sin embargo, la información disponible no confirma que X haya tomado una decisión sobre la suspensión o eliminación del perfil de Petro.

La determinación dependerá de la evaluación que realice la plataforma sobre los mensajes señalados y sus normas de uso.