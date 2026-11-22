Después del papelón de Luz Verónica Estrada, la polémica por los perfiles y títulos académicos de integrantes del Pacto Histórico sumó un nuevo capítulo. Esta vez la controversia involucra a la también representante a la Cámara Andrea Vargas, luego de que se cuestionara que en la página oficial de esa corporación apareciera presentada como abogada, pese a que todavía no cuenta con el título profesional.

La congresista explicó que la descripción de su perfil fue modificada después de que se conociera el caso de Estrada, cuestionada por irregularidades en sus documentos académicos, que van desde dos diplomas de bachiller y uno de profesional falsos.

El hecho se dio a conocer por la denuncia del abogado antioqueño Miguel Serna, quien publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) las capturas de pantalla que mostraban que entre el 19 y el 21 de noviembre su perfil cambió. El 19 se leía “abogada de la Universidad del Atlántico”, mientras que desde el 21 sale “cursó estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico”.

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Incluso, adjuntó otra imagen de una publicación en Facebook de la universidad el 9 de marzo: un día después de que Vargas fuera electa congresista por la lista cerrada del Pacto Histórico en ese departamento. “Felicitamos a nuestra egresada (...) del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas”, consignó la publicación.

“Su logro refleja el compromiso de nuestros egresados con el liderazgo, la participación democrática y el desarrollo de la región y del país”, añadió el perfil.

Incluso, Vargas se presentaba en sus redes sociales como abogada de la Universidad del Atlántico. Ante esto, Juan Felipe Pedraza —conocido en redes como “Rentas” y quien descubrió que el título universitario de Verónica Estrada era falso— mostró un documento del Consejo Superior de la Judicatura en el que el director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia certificó que la Andrea Vargas “NO ESTÁ INSCRITA” en esa corporación judicial.

¿Qué respondió la representante Vargas?