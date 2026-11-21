El magnicidio de Miguel Uribe Turbay volvió a ser tema de conversación luego de que María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial, hablara sobre los avances de la investigación y las preguntas que todavía rodean el asesinato de su esposo. En una entrevista con Vicky Dávila, la viuda del exsenador se refirió a quién considera responsable de ordenar el crimen, reveló información que asegura haber recibido sobre una advertencia previa al atentado y cuestionó la actuación de la Fiscalía.

Las declaraciones se conocen después de que Tarazona participara en el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad, escenario en el que también habló sobre los posibles responsables del homicidio. Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, cuando participaba en un acto político en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. El entonces precandidato recibió varios disparos y permaneció durante dos meses en una clínica de la capital, hasta que falleció el 11 de agosto de ese año.

En la conversación con Semana, Tarazona fue enfática al señalar al presidente Gustavo Petro. Según explicó, su conclusión parte de una reflexión personal sobre el material probatorio que, durante un año y cuatro meses, ha recopilado la Fiscalía, además de información y testimonios que ha recibido por fuera del proceso judicial.

“En mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, afirmó durante la entrevista.

La viuda de Miguel Uribe insistió en que se trata de su convicción personal y explicó que su señalamiento está relacionado con los enfrentamientos políticos que, según ella, comenzaron cuando su esposo era concejal de Bogotá y Petro ocupaba la Alcaldía de la ciudad.

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Tarazona recordó que Uribe Turbay ejerció una oposición constante a varias de las iniciativas de la administración distrital, entre ellas el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el proyecto de construir un tranvía por la carrera Séptima. A su juicio, las diferencias políticas fueron escalando hasta convertirse en una confrontación personal.

Según relató, Petro habría comenzado a atacar públicamente a Miguel Uribe desde 2012, incluso con referencias a su familia y a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala. La mujer sostuvo que ese ambiente de confrontación continuó cuando su esposo llegó al Senado y se convirtió en una de las principales figuras de oposición al Gobierno.

“Petro empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel”, aseguró.

La entrevistada también mencionó las críticas que su esposo hizo al partido Comunes y a integrantes de las antiguas Farc, así como sus cuestionamientos a la política de paz total del Gobierno. Para Tarazona, ese escenario habría facilitado las condiciones para que estructuras criminales participaran en el asesinato.

Sin embargo, durante la conversación, reconoció que todavía necesita que las autoridades establezcan y prueben judicialmente quién dio la orden del magnicidio. Incluso, cuando Dávila le preguntó qué respondería a quienes le exigen pruebas de sus señalamientos, afirmó que esa es precisamente la lucha que mantiene ante la Fiscalía.

“Si tuviéramos las pruebas, aquí estaríamos hablando de que Petro tiene un proceso judicial en su contra por la muerte de Miguel. Hoy no lo tenemos”, dijo.

Uno de los apartados más llamativos de la entrevista fue la revelación que Tarazona aseguró no haber contado anteriormente: una supuesta advertencia que habría hecho Armando Benedetti, ministro del Interior en ese momento, a un integrante del Congreso antes del atentado contra Miguel Uribe.

De acuerdo con la versión que entregó a Vicky Dávila, una persona le contó que Benedetti se le acercó en el Congreso y le advirtió que podía ocurrir un atentado contra ella o contra Miguel Uribe.

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“Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco”, habría sido la frase que, según Tarazona, el funcionario le dijo a esa persona.

La viuda explicó que conoció ese relato en junio de 2026, casi un año después del atentado. La información habría surgido durante una conversación en la que hablaban de cómo se habría organizado el crimen y de la posible participación de estructuras armadas y redes criminales con operaciones en la frontera con Venezuela.

Tarazona aseguró que el relato coincide con unos chats que recibió y que entregó a la Fiscalía. Según explicó, en esos mensajes se mencionaba que el atentado podía estar dirigido contra Miguel Uribe Turbay o Paloma Valencia.

Al preguntarle por qué la persona que supuestamente recibió la advertencia no informó oportunamente sobre ella, Tarazona dijo que no obtuvo una respuesta que le permitiera esclarecerlo. También manifestó que le gustaría llevar esa información ante la Fiscalía, pero que su fuente teme por su vida y no estaría dispuesta a sostener el testimonio ante las autoridades.

La entrevistada también habló de los chats que entregó a la Fiscalía y aseguró que el Grupo de Tareas Especiales encontró a las personas mencionadas en esa información. Según su relato, la investigación mantiene la hipótesis de que la orden habría sido dada por Marcos Calarcá, integrante de Comunes.

Además, mencionó una carta que habría llegado a la Fiscalía sobre Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo de Sandra Ramírez y quien, según la información que dijo conocer, estaría relacionado con la coordinación logística y la financiación del magnicidio en una zona entre Guainía y Vaupés, cerca de la frontera con Venezuela y Brasil.

En ese contexto, Tarazona insistió en que la investigación debe establecer cómo se habría movilizado el dinero y el armamento utilizado en el atentado. También señaló al régimen de Nicolás Maduro por una eventual colaboración, al considerar que el traslado de recursos desde Venezuela difícilmente habría ocurrido sin conocimiento de las autoridades de ese país.

La viuda pidió que la Fiscalía profundice en esa línea y que exista cooperación internacional, particularmente de Estados Unidos, para esclarecer las posibles conexiones transnacionales del crimen.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la inconformidad de María Claudia Tarazona con el ritmo de la investigación, especialmente con la respuesta que ha recibido de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Tarazona contó que ha sostenido reuniones frecuentes con la Fiscalía para pedir resultados y que, en uno de esos encuentros, Camargo le habría dicho que una de las líneas fuertes de investigación apuntaba a que el asesinato de Miguel Uribe podía tratarse de un crimen de Estado. “Una línea de investigación fuerte en la Fiscalía es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado”, recordó que le dijo la fiscal en su despacho. No obstante, la viuda aseguró que tres meses después de esa conversación no encontró avances suficientes y expresó su molestia por la respuesta que habría recibido cuando pidió explicaciones. Le puede interesar: ¿Volverán las corridas de toros con puyas y banderillas? Gobierno salió a aclarar el borrador de decreto Según su relato, Camargo le manifestó que tenía muchos casos y responsabilidades y que no podía involucrarse en todos. Tarazona aseguró que le respondió que el asesinato de un precandidato presidencial era un magnicidio que requería atención prioritaria. “Mi problema no es estar brava, mi problema es que necesitamos saber la verdad”, afirmó. Aunque manifestó que confía en el Grupo de Tareas Especiales encargado de la investigación, reconoció que no se siente tranquila con la actuación de la fiscal general y que espera resultados concretos sobre las líneas que todavía están pendientes. En la entrevista también se refirió a la presunta presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el parque El Golfito, donde ocurrió el atentado contra Miguel Uribe. Tarazona explicó que existe un video en el que aparecen varias personas que, inicialmente, podrían estar relacionadas con esa entidad. Según contó, el material fue sometido a verificaciones por parte de la Fiscalía y otros organismos para establecer que no hubiera sido alterado mediante inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas. La viuda aseguró que, después de esas revisiones, se determinó que el video era auténtico. También relató que los investigadores identificaron a las personas que aparecían en las imágenes y realizaron consultas ante la DNI. “Que las personas que estaban en el parque efectivamente formaban parte de la nómina de la DNI”, afirmó al explicar lo que, según su versión, encontraron los investigadores. Ante la pregunta de cuántos funcionarios habrían estado en el lugar, respondió que tiene conocimiento de tres. Tarazona manifestó que desconoce por qué esas personas se encontraban en el parque y qué relación tenían con el atentado. Por eso, pidió que se adelanten los interrogatorios y las verificaciones necesarias para establecer cuál era su función y si existía algún vínculo con el crimen. También cuestionó la falta de colaboración que, según ella, encontró inicialmente por parte de entidades del Gobierno nacional durante la investigación. La viuda se refirió, además, a las dudas que le genera la posible participación de integrantes del esquema de seguridad de su esposo. Dijo que le resulta difícil entender cómo alguien pudo conocer con precisión sus movimientos y el momento en que saldría de su casa hacia el parque. Siga leyendo: Gobierno activará subsidios de arriendo y vivienda para damnificados por el terremoto: así será la medida No obstante, insistió en que todos los procesos deben respetar la presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad debe establecerse con pruebas. “Si son inocentes, maravilloso”, señaló. En caso de que se compruebe la participación de algún integrante del esquema de seguridad, consideró que debe responder ante la justicia.