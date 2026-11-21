De la Espriella ratificó que su llegada al poder significó una ruptura con los acuerdos tradicionales y que su administración debe responder a quienes respaldaron su candidatura.

“Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y en 2030”, advirtió. Desde que llegó a mandar en Casa de Nariño, su popularidad se ha venido reduciendo según encuestas. Y como el próximo año ya son las elecciones regionales, es consciente de que se tratará de una prueba a quemarropa ante la opinión de los electores. Sabe que es clave para medir el apoyo a su gobierno.

En sus palabras dijo que los miembros de su gabinete deberán responder ante la historia y las próximas generaciones si dejan pasar la oportunidad de reconstruir el país. Además, insistió en que sus ministros deben aprovechar su experiencia para encontrar soluciones distintas. Incluso pidió no confundir el respaldo a su liderazgo con un seguimiento personal. “No quiero que usted me siga; quiero que se sume con determinación”, expresó.

En ese mismo sentido, exigió rectificar cuando sea necesario. “Es muy posible que se equivoque. Y cuando ocurra, corrija inmediatamente, sin aferrarse a nadie, sin defender lo indefendible y sin pagar deudas políticas, porque este Gobierno no las tiene”, señaló.

Otro de los puntos de la carta más reveladores fue la necesidad de que los ministerios trabajen de manera articulada. El mandatario aseguró que su proyecto de gobierno no puede sostenerse solamente en la seguridad y que requiere resultados sociales.

“Hay algo más que no se puede perder de vista: la Patria Milagro no se sostiene únicamente en la seguridad. Su otra gran columna es la política social. Por eso, su Ministerio no puede trabajar de manera aislada”, afirmó.

Un mensaje que no llega solo. Desde hace semanas existe la percepción de que el mandatario tiene un solo enfoque: combatir la criminalidad. Sus videos en redes con careos a delincuentes han dado de qué hablar y la sensación es que, si bien esta fue una de sus promesas de campaña, para gobernar se necesita articular todos los frentes.

Esto recuerda a los “tres huevitos” del expresidente Álvaro Uribe, cuya prioridad no era solo la seguridad sino también la política social y la inversión extranjera.

De hecho, el expresidente Iván Duque lo resumió hace unos días en una entrevista para el programa “Me Vale”, de Eva Rey: “A veces siento que hay más presidente que Gobierno en algunas cosas”. Y añadió: “El presidente da la instrucción y se mueve, pero a veces siento que hay ministros que están lentos, que no están respondiendo las expectativas rápidas que se crean y eso nos pasa a todos”.

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No pasa desapercibido que esta insistencia en no olvidar lo “social” llegue en medio de la polémica por la propuesta de incrementar el IVA a productos de la canasta familiar que iba incluida en la Ley de Rescate Fiscal y luego fue retirada.

No a las entrevistas

La carta también sirvió para reiterar posiciones sobre su relación con la prensa y su agenda internacional. “No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada. Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo”, escribió. Además, sostuvo que no necesita viajar al exterior para promover proyectos que, según afirmó, suman casi 50.000 millones de dólares. Al cierre retomó la exigencia a su gabinete y ratificó su talante: mostrar resultados y evitar que el ejercicio del poder desgaste las convicciones con las que llegaron. “No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica”, concluyó.

El antecedente de la salida de Lara