En una extensa misiva, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a los integrantes de su gabinete que sigan los lineamientos del “gobierno del Tigre” y entreguen resultados concretos. La comunicación, fechada el 19 de noviembre y dirigida al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, tiene varios detalles que llaman la atención.
“Quiero invitarlo a reflexionar sobre el significado histórico y político de nuestro Gobierno y, sobre todo, sobre la inmensa responsabilidad que tenemos con la Patria. Es indispensable que comprenda, no solamente con la razón, sino también con el corazón, el momento extraordinario que estamos viviendo”, dice en la carta.
Arjona, sin embargo, no habría sido el único destinatario. Fuentes dicen que el presidente envió distintas cartas a otros integrantes del gabinete.
Su propio vocero de comunicaciones, Miller Soto, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, confirmó que “anoche (jueves) un NUNCA al que elegimos Presidente reafirmó a todo su gabinete la visión de país que el pueblo escogió. El nuevo orden del tigre exige romper las formas de SIEMPRE para abrir el horizonte de la Patria Milagro”.
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Fiel a su estilo, el mandatario señaló varios asuntos en los que, según su criterio, se estarían tomando decisiones que se apartan de su “forma de gobernar”.
“Usted tiene que convertirse, desde su despacho, en protagonista de esta transformación, con decisiones valientes y resultados que los colombianos puedan apreciar. Y lo mismo espero de cada uno de sus compañeros de gabinete”, escribió el jefe de Estado.
La carta también contiene críticas dirigidas a sus detractores, los gremios y los medios de comunicación. Pero uno de sus llamados centrales apunta hacia dentro: “No podemos permitir que la comodidad del poder termine derrotando las convicciones que nos trajeron hasta aquí. Señor ministro: llegó la hora de mostrar resultados”.
Las urnas lo “cobrarán”
De la Espriella ratificó que su llegada al poder significó una ruptura con los acuerdos tradicionales y que su administración debe responder a quienes respaldaron su candidatura.
“Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y en 2030”, advirtió. Desde que llegó a mandar en Casa de Nariño, su popularidad se ha venido reduciendo según encuestas. Y como el próximo año ya son las elecciones regionales, es consciente de que se tratará de una prueba a quemarropa ante la opinión de los electores. Sabe que es clave para medir el apoyo a su gobierno.
En sus palabras dijo que los miembros de su gabinete deberán responder ante la historia y las próximas generaciones si dejan pasar la oportunidad de reconstruir el país. Además, insistió en que sus ministros deben aprovechar su experiencia para encontrar soluciones distintas. Incluso pidió no confundir el respaldo a su liderazgo con un seguimiento personal. “No quiero que usted me siga; quiero que se sume con determinación”, expresó.
En ese mismo sentido, exigió rectificar cuando sea necesario. “Es muy posible que se equivoque. Y cuando ocurra, corrija inmediatamente, sin aferrarse a nadie, sin defender lo indefendible y sin pagar deudas políticas, porque este Gobierno no las tiene”, señaló.
La política social
Otro de los puntos de la carta más reveladores fue la necesidad de que los ministerios trabajen de manera articulada. El mandatario aseguró que su proyecto de gobierno no puede sostenerse solamente en la seguridad y que requiere resultados sociales.
“Hay algo más que no se puede perder de vista: la Patria Milagro no se sostiene únicamente en la seguridad. Su otra gran columna es la política social. Por eso, su Ministerio no puede trabajar de manera aislada”, afirmó.
Un mensaje que no llega solo. Desde hace semanas existe la percepción de que el mandatario tiene un solo enfoque: combatir la criminalidad. Sus videos en redes con careos a delincuentes han dado de qué hablar y la sensación es que, si bien esta fue una de sus promesas de campaña, para gobernar se necesita articular todos los frentes.
Esto recuerda a los “tres huevitos” del expresidente Álvaro Uribe, cuya prioridad no era solo la seguridad sino también la política social y la inversión extranjera.
De hecho, el expresidente Iván Duque lo resumió hace unos días en una entrevista para el programa “Me Vale”, de Eva Rey: “A veces siento que hay más presidente que Gobierno en algunas cosas”. Y añadió: “El presidente da la instrucción y se mueve, pero a veces siento que hay ministros que están lentos, que no están respondiendo las expectativas rápidas que se crean y eso nos pasa a todos”.
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No pasa desapercibido que esta insistencia en no olvidar lo “social” llegue en medio de la polémica por la propuesta de incrementar el IVA a productos de la canasta familiar que iba incluida en la Ley de Rescate Fiscal y luego fue retirada.
No a las entrevistas
La carta también sirvió para reiterar posiciones sobre su relación con la prensa y su agenda internacional. “No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada. Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo”, escribió. Además, sostuvo que no necesita viajar al exterior para promover proyectos que, según afirmó, suman casi 50.000 millones de dólares.
Al cierre retomó la exigencia a su gabinete y ratificó su talante: mostrar resultados y evitar que el ejercicio del poder desgaste las convicciones con las que llegaron. “No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica”, concluyó.
El antecedente de la salida de Lara
El talante del presidente para exigir que las cosas funcionen ya había quedado en evidencia con la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. Esa decisión anticipó el mensaje que ahora les envió a sus ministros: “Llegó la hora de mostrar resultados”. Y es que el retiro de Lara se dio después de poco más de dos meses en el cargo, en medio del tropiezo del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuya aprobación en el Congreso quedó invalidada por una falla de trámite y terminó dando paso a su expedición por decreto.
En su reemplazo, el presidente escogió a Alejandro Ordóñez, entonces embajador de Colombia ante la OEA y exprocurador general. Esta jugada mostró lo que ratifica ahora con su carta: no teme mover fichas para buscar mejores resultados y quienes no respondan a sus exigencias siempre podrán decir adiós.
Tomado de El Colombiano.
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